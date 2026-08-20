TEKNOFEST Mavi Vatan'da Görkemli Gövde Gösterisi! Selçuk Bayraktar'dan Çarpıcı Mesaj: 'Vazgeçmeyiz'

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Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma alanındaki teknolojik kapasitesini öne çıkaran TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Milli Savunma Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünü üstlendiği organizasyonda, denizcilik ve savunma teknolojilerine ilişkin çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festival kapsamında yaptığı konuşmada özellikle gençlere seslendi. Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığına vurgu yapan Bayraktar, gençlerin hedeflerinden ve sahip oldukları değerlerden vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.

'MAVİ VATAN'IN TEK BİR DAMLASINDAN VAZGEÇMEYİZ'

Mavi Vatan'ı “huzur bulduğumuz bahçemiz” olarak tanımlayan Bayraktar, “Nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz” ifadelerini kullandı. Bayraktar, gençlerde deniz sevgisi ve Mavi Vatan bilincini güçlendirmek amacıyla yüzme, yelken ve kürek yarışmaları düzenlendiğini, bunun yanı sıra SAT ve SAS komandolarının gösterilerinin gerçekleştirileceğini aktardı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'dan kalkış ve iniş yapabilme yeteneğine de değinen Bayraktar, bu kabiliyetin deniz havacılığında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi. AKINCI ve Bayraktar TB3'ün hava gösterilerinin de Türkiye'nin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğunu ifade etti.

Bayraktar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Mavi vatan"da verilen mücadelenin, sadece bir teknoloji hamlesi olmadığını vurgulayarak, "Bu çaba, bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir. Tüm kurumlarıyla yıkılmış bu dünyanın yeniden inşası, medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, sizler, TEKNOFEST kuşağı tarafından gerçekleşecek. Hürriyetin, adaletin ve refahın kuşattığı o güzel dünyada buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın. Yolumuz açık, pruvamız neta, ufkumuz KIZILELMA."

'BİR KIZILELMA'NIZ OLSUN'



Gençlere iki temel tavsiye veren Bayraktar, “Rotası ve menzili olmayan bir gemiye hiçbir rüzgârın faydası olmaz. Hayat denizinde yol alırken kendinize ait yüksek bir idealiniz, bir Kızılelma'nız olsun” dedi. Değerlerle bağın korunmasının önemine işaret eden Bayraktar, gençlere köklerine bağlı kalmaları çağrısında bulundu.

OTONOM SU ALTI ARAÇLARI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Festival kapsamında gelecekte deniz operasyonlarında önemli görevler üstlenmesi planlanan otonom su altı sistemleri de tanıtıldı. İnsan müdahalesinin sınırlı olduğu ortamlarda çalışabilen bu platformların, denizcilik teknolojilerinin geleceğinde önemli bir yere sahip olması bekleniyor. Gösterinin ilk bölümünde Deringöz otonom su altı aracı suya indirilerek kontrollü dalış gerçekleştirdi. Sonar, kamera, akustik modem ve kablosuz haberleşme sistemleriyle donatılan Deringöz; derinlik kontrolü, otonom seyir ve çevresini sensörleriyle algılama yeteneklerini sergiledi.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Sentetik açıklıklı sonar kullanarak su altını tarayabilen araç, sivil ve askeri amaçlarla değerlendirilebilecek veriler topluyor. Belirlenen rotayı kendi başına tamamlayan Deringöz, görevini bitirdikten sonra başlangıç noktasına geri dönebiliyor. Gösterinin ikinci bölümünde ise kamikaze otonom su altı aracı Kılıç 10 tanıtıldı. Deniz güvenliğinde asimetrik bir güç unsuru olarak değerlendirilen Kılıç 10; gelişmiş algılama, haberleşme, seyir ve otonomi özellikleriyle öne çıkıyor.

Kaynak: AA