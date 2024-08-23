Tekirdağ'da 700 Dönümde Hasadı Başladı: Ürün Tarlada Kaldı, Çiftçi Kan Ağlıyor
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, hasat zamanı gelen 700 dönüm karpuz tarlada kaldı. Üretici Volkan Kurt, karpuz piyasasının çöktüğünü ve bu nedenle tarlada kalan ürünlerin toplanmasının ekonomik olarak sürdürülemez hale geldiğini söyledi.
Üretici Kurt, karpuzların toplanmasının yüksek maliyetler nedeniyle mümkün olmadığını ifade ederek, "Toplama ve nakliye maliyetleri arttı, bu yüzden karpuzlar tarlada kalacak. Yapabileceğimiz bir şey yok, bu ürünler satılamaz ve tüketilemez. Artık traktörlerle tarlayı işlemek zorunda kalacağız" dedi.
DOLU YAĞIŞI DA ZARAR VERDİ
Öte yandan, Marmaraereğlisi ilçesinde 5 Ağustos'ta etkili olan sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve ardından gelen dolu, tarım alanlarında büyük hasara yol açtı. Dolu yağışı, ayçiçekleri, meyve ağaçları ve karpuz tarlalarındaki ürünlere zarar verdi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği hasar tespit çalışmaları sonucunda, 2 bin 500 dönüm ekilen karpuzdan 700 dönümünün, 20 bin dönüm ekilen ayçiçeğinin ise yaklaşık 3 bin dönümünün zarar gördüğü belirlendi.