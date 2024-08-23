Tekirdağ'da 700 Dönümde Hasadı Başladı: Ürün Tarlada Kaldı, Çiftçi Kan Ağlıyor

Üretici Kurt, karpuzların toplanmasının yüksek maliyetler nedeniyle mümkün olmadığını ifade ederek, "Toplama ve nakliye maliyetleri arttı, bu yüzden karpuzlar tarlada kalacak. Yapabileceğimiz bir şey yok, bu ürünler satılamaz ve tüketilemez. Artık traktörlerle tarlayı işlemek zorunda kalacağız" dedi.