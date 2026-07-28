TBMM'de Oturma Düzeni Değişti, YENİ Parti'nin Yeri AK Parti'nin Yanı Oldu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), YENİ Parti'nin kurulmasının ardından siyasi parti grup sayısı 7'ye yükseldi. Bu gelişme üzerine Genel Kurul'daki oturma düzeni geçici olarak yeniden belirlendi.

Edinilen bilgiye göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni düzenleme öncesinde YENİ Parti ve CHP yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmelerin ardından partilere gönderilen yazıda, Genel Kurul'daki oturma planının geçici olarak yeniden düzenlendiği bildirildi.

Kurtulmuş, Başkanlık Divanı bu konuda nihai kararını verene kadar mevcut yerleşim dikkate alınarak DEM Parti'nin kullandığı iki ön sıradan birinin CHP Grubu'na tahsis edileceğini ifade etti.

YENİ PARTİ'NİN YERİ NETLEŞTİ

Geçici oturma planına göre, Başkanlık Divanı'nın oturuşuna göre en soldan başlayarak sıralama AK Parti, YENİ Parti, DEM Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi şeklinde oluşturuldu.

Kaynak: ANKA