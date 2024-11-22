TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Takviminde Değişiklik

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, takviminde değişiklik yaparak Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerini 26 Kasım'a aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesi ise 25 Kasım'da görüşülecek.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Takviminde Değişiklik

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun takvimine göre Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri 25 Kasım'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri ise 26 Kasım'da görüşülecekti. Takvimdeki değişiklik sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 26 Kasım'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 25 Kasım'da komisyonda bakanlıklarının bütçesini sunacağı öğrenildi.

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet törenin ardından yeni mezun teğmenler, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atmış ve kılıç çatarak and içmişti. Milli Savunma Bakanı Güler, bu seremoninin ardından disiplinsizlik gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen teğmenlerin dosyasının kurulda 25 Kasım'da görüşüleceğini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

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