TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Beraberliğin Sözü Olacaktır'

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosphorus Diplomasi Forumu'nda konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Özellikle bugün burada icra ettiğiniz altı günlük bu programın son toplantısıyla birlikte aslında genç diplomasi forumunun da artık bundan sonra geleneksel bir hale geleceğini görüyorum. Bir toplantıyı bir kere, iki kere yaparsanız bu bir başlangıçtır. Bildiğim kadarıyla bu toplantı üçüncü toplantı, inşallah bundan sonra devam edecektir ve çok başarılı çalışmaları ileriye doğru taşıyacaksınız."

'GEÇERLİLĞİNİ YİTİRMİŞTİR'

"Sevgili gençler, ben de çok vaktinizi almadan çok kısaca içinde bulunduğumuz dönemin özellikle dünya siyaseti ve dünyayı anlamak bakımından ne kadar zor bir dönem olduğunu hatırlatmak isterim. Öncelikle İkinci Dünya Savaşı'nda kurulmuş olan dünya sisteminin bugün neredeyse bütün kurumları, bütün kuralları ve hatta kavramları hak ile yeksan olmuş, geçerliliğini yitirmiştir."

'O ÜLKELERDEN BİRİSİ DE TÜRKİYE'YDİ'

"İkinci Dünya Savaşı'nın o yıkıntılarının ardından kurulan sistemle birlikte kırk beş yıl devam eden Soğuk Savaş dönemi dünyayı ikiye ayırmış; bir tarafta Sovyetler Birliği ekseninde bir dünya, onun karşısında da Amerika Birleşik Devletleri'nin ekseninde iki kutuplu bir dünya hükümran olmuştu. O dönemin içerisinde adı üstünde Soğuk Savaş'ın gereği olarak birçok ülkede çatışmaların, gerilimlerin ve iki tarafın büyük mücadelelerinin sürdüğünü hatırlıyoruz. O ülkelerden birisi de Türkiye'ydi. Özellikle o dönemde Türkiye, Soğuk Savaş'ın maalesef o soğuk yüzüne şahit olmuş en talihsiz ülkelerden birisiydi. Soğuk Savaş'ın ideolojik kamplaşmalarının bir sonucu olarak Türkiye'de 1980 öncesi özellikle sağ ve sol ayrımı ortaya konulmuş, binlerce gencecik evladımız bu çatışmalarda yitirilmişti."

'TEK KUTUPLU DÜNYA SİSTEMİ ÇÖKTÜ'

"Şimdi doksandan sonra yeni bir dünya ortaya çıktı. Soğuk Savaş'ın sona ermesinin sembolü Berlin Duvarı'nın yıkılmasıydı. 1990'dan sonra 2022 yılının yazına kadar, yani Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan apar topar çekildiği, o uçaklardan insanların yere düşer gibi uçaklara sığındığı o görüntülerle birlikte tek kutuplu dünya sistemi çöktü. Amerika'nın liderliğini yaptığı, dünyanın her yerini yönettiği bir dönem geride kaldı."

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÖZLERİ

"Şimdi önümüzde yeni bir dönem açılmıştır. Bundan sonraki dünya sisteminin en önemli birinci özelliği çok kutuplu, daha doğrusu çok merkezli bir dünya sistemi olacaktır. Yani dünyanın birçok yerinde farklı ülkeler, farklı bölgeler öne çıkacak; bu ülkeler yeni dünyanın sisteminin kurulabilmesi için büyük bir mücadelenin içinde olacaklardır. Sizi temin ederek söylüyorum: Türkiye yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir ve Türkiye yakaladığı bu ivmeyle Allah'ın izniyle önlenemeyecek bir yükselişin henüz başlangıcındadır. Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin sözü değil; kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi