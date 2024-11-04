TAT Gıda'nın Kurucusu Şerafettin Memiş Yaşamını Yitirdi

TAT Bakliyat'ın kurucusu ve TAT Şirketler Grubunun sahibi Şerafettin Memiş, Mersin'deki evinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Oğlu Veysel Memiş'in verdiği bilgiye göre, 63 yaşındaki Şerafettin Memiş evde uyurken kalp krizi geçirdi. Babasının daha önce bilinen bir rahatsızlığı olmadığını belirten Veysel Memiş, babasının akşam saat 16.00 sıralarında hayatını kaybettiğini söyledi.

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Patronlar Dünyası'nın haberine göre Şerafettin Memiş için bugün öğle vaktinde Muğdat Camisi'nde cenaze töreni yapılacak. Şerafettin Memiş, Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TAT GIDA'YI SATIN ALMIŞTI

Gıda ve bakliyat sektöründe 46 yıllık deneyime sahip olan TAT Şirketler Grubu'nun sahibi Şerafettin Memiş, ocak ayında Tat Gıda Sanayi A.Ş. paylarının yüzde 49.04'ünü 80.9 milyon dolara Koç Holding'den satın almıştı.

ŞERAFETTİN MEMİŞ KİMDİR?

1960 yılında Muş’ta doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra kendi işini kurarak ticari yaşamına adım attı ve 1977 yılında ilk iş yerini açarak gıda ticaretine başladı. 1989 yılında Mersin’de bakliyat ve hububat sektöründe faaliyete başladı. ISO 500 ve TİM 500 listelerinde yer alan, gıda sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’yi 1991 yılında, Tat Bakliyat Sananayi ve Ticaret A.Ş.’yi de 1994 yılında kurdu.

20 yıl Mersin Ticaret Borsası'nda meclis üyeliği, Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Meclis Başkanlığı yaptı. Ulusal Baklagil Konseyi kurucularından olup Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) Meclis üyeliği yaptı. Bakliyat, Hububat ve Yağlı Tohumlar Tanıtım Grubu ve Sektör Kurulu üyeliklerinde aktif görev aldı. Şerafettin Memiş Vakfı’nı kurdu.

Kaynak: Patronlar Dünyası