Tasarruf genelgesinden günler sonra milyonluk ihale: Kapıya servet harcanacak

İddiaya göre, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Ahmet Hamdi Topal, tasarruf tedbirlerinin açıklanmasından 18 gün sonra okulun kapısı için milyonluk ihale düzenledi.

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Tasarruf genelgesinden günler sonra milyonluk ihale: Kapıya servet harcanacak

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Ahmet Hamdi Topal'ın üniversiteye 11 milyon TL'ye kapı yaptıracağı iddia edildi.

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre, Kastamonu Üniversitesi, üniversiteye ana giriş kapısı yaptırmak için 4 Haziran 2024’te ve Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nden 18 gün sonra ihale düzenledi. İhale sonucu ana giriş kapısı için 25 Haziran 2024’te 11 milyon 171 bin TL’lik sözleşme yapıldı. Kapı 75 günde tamamlanacak. İhale kapsamında Kuzeykent Kampüsü ana giriş kapısının yanı sıra kapının elektrik, altyapı ve inşaat işleri de yer alıyor. Kapıda “Kastamonu Üniversitesi” yazısı ve Türk Bayrağı da olacak.

Tasarruf genelgesinden günler sonra milyonluk ihale: Kapıya servet harcanacak - Resim : 1Ahmet Hamdi Topal

23 Mayıs 2019’da Kastamonu Üniversitesi rektörlüğüne atanan Ahmet Hamdi Topal, atanma belgesini bile almadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı makamında, AKP Kastamonu milletvekili Metin Çelik’i de Meclis’te ziyaret etti. Topal ayrıca TÜGVA’ya da ziyarette bulundu. AKP Kastamonu Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Sayıkoğlu, AKP’li vekil Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP Kastamonu Kadın Kolları İl Başkanlığı da Rektör Topal’ı makamında ziyaret etmişti.

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