Tarımda Yeni Dönem Hayata Geçiriliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak ülkemiz tarım sektöründe kayıtlılığı, sürdürülebilirliği, verim ve kaliteyi artırmayı amaçlayan ’Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli’ bitkisel üretimden hayvansal üretime kadar her konuda tarımsal üretim planlamasının önemini vurgulayarak, kaynakların etkin ve planlı kullanılmasının zorunlu olduğunu ortaya koyuyor.



Toplantıya, Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Organik Tarım İyi Tarım Daire Başkanı Başak Egesel, Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun başta olmak üzere muhtarlar, sektör temsilcileri, çiftçiler ve teknik personelin katıldı. İl Müdürü Esra Uzun; “İlimizin tarımsal geleceğine ışık tutacak yeni destekleme modellerini sizlerle paylaşmak üzere bir araya geldik. Dünya genelinde hızla artan nüfus, iklim değişiklikleri ve su kaynaklarındaki azalma, tarımsal üretimde sürdürülebilir ve verimli planlamaları zorunlu kılmaktadır. Bu fikirle, Bakanlığımızın yeni destekleme modelleri, üreticilerimizi daha güçlü kılacak, üretim süreçlerini daha verimli hale getirecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. İlimizde de bu desteklerle tarımsal faaliyetlerimizi güçlendirecek, üreticilerimize sağlanan kolaylıklarla verimliliği artıracağız. Üreticilerimizle birlikte adım attığımız bu yolda, kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak hem gıda güvenliğini sağlayacak hem de ekonomimize katkı sunacağız. Bu değerli toplantının, ilimizin tarımına yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.



“ÜRETİCİLERİN BİLİMLE TARIM YAPMASI ÇOK ÖNEMLİ”



Düzce’nin fındık ekili alanları ve mısır ekili alanları ile ciddi anlamda bir tarım şehri olarak sanayi ile iç içe geçtiğini belirten Vali Yardımcısı Ömer Sağlam’da “Yeni tarım teknikleri, tarımın gelişmesi için üreticilerimizin bilimle tarım yapması çok önemli. Nihayetinde fındık açısından çok ciddi bir alana sahibiz. Bildiğim kadarıyla Türkiye genelinde ekim alanında altıncı sıradayız ama üretimde verim de dördüncü sıradayız ama bunun çok daha ileriye taşıyabiliriz. Bu anlamda bugün işte yeni bitkisel üretimdeki yeni teknikler, yeni planlamalar bu anlamda daire başkanlığımız bize bir sunum yapacak” şeklinde konuştu.



Organik Tarım İyi Tarım Daire Başkanı Başak Egesel tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli konulu sunumlarını yaparak ülkemizde başta iklim değişikliği ve su kısıtı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler, tarımsal üretimin önemli ölçüde etkilendiğini, ayrıca artan nüfus ve yoğun kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, gıda güvenliği ve doğal kaynaklar üzerinde olan baskıyı arttırdığını bu nedenle kaynakların etkin ve planlı kullanılması zorunlu hale geldiğini belirtti. Sunumda stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek, arz fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi öngörüldüğü bilgileri de yer aldı.

Ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan kahverengi kokarca zararlısı konusunda sunum yapılarak katılımcılara mücadele yöntemleri anlatıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Düzce ve ilçelerinde tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli ile kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele konularında çalışmalarını sürdürerek yaptığı toplantılarla üreticileri bilgilendirdi.

Kaynak: İHA