Tarım ve Orman Bakanlığı Marka Marka İfşa Etti: Sucuktan At ve Eşek Eti, Lahmacun Harcından Tek Tırnaklı Eti Çıktı!

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin güncel listesini yayımladı. Listede özellikle et ürünlerinde tespit edilen uygunsuzluklar dikkat çekti. Kırklareli'nde bir firmaya ait sucuklarda at ve eşek eti tespit edilirken, Mersin ve Manisa'daki bazı işletmelerin ürünlerinde de tek tırnaklı hayvan etine rastlandı. Bakanlığın gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla kamuoyuyla paylaştığı son listede, farklı ürün gruplarına ilişkin yeni tespitler yer aldı.

SUCUK MARKALARINDA AT VE EŞEK ETİ TESPİTİ

Listede öne çıkan firma, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren Saffet Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi oldu. Şirketin “Kocaağa Çiftliği” ve “Salih Kocaağa Çiftliği” markalarıyla satışa sunduğu ısıl işlem görmüş sucuk, baton sucuk ve kangal sucuk ürünlerinin farklı parti ve seri numaralarında “Tek Tırnaklı Eti” tespit edildi. Söz konusu ürünlerde at ve eşek etine rastlanması, gıda denetimlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

TANTUNİ, KAVURMA VE LAHMACUN HARCINDA DA UYGUNSUZLUK

Bakanlığın açıkladığı listeye göre uygunsuzluklar yalnızca sucuk ürünleriyle sınırlı kalmadı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Saray Yemekçilik'e ait kıyma kavurmasında ve Gözde Tantuni işletmesinin pişmiş kırmızı et tantunisinde tek tırnaklı eti bulundu. Manisa Merkez'de faaliyet gösteren Hüseyin Usta Menekşe işletmesinin çiğ lahmacun harcında da aynı tespitin yapıldığı bildirildi.

MACUNDA İLAÇ ETKEN MADDESİ ÇIKTI

Mersin'in Toroslar ilçesinde ise Bioclass Bitkisel Ürünler tarafından üretilen “Honey Palace Epimedyumlu Macun” isimli üründe sağlığı tehdit edebilecek ilaç etken maddesi tespit edildi. Bakanlık, tağşiş ve tüketici sağlığını tehdit eden uygulamalara ilişkin gerekli idari ve cezai işlemlerin uygulandığını bildirirken, il ve ilçe bazında denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Denetim sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi