Tamirci Kılığına Giren Polis, Aranan Şüpheliyi Arabasıyla Yakaladı

Bursa’da çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli aracının turbosunu yaptırdığı sırada tamirci kılığına giren polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, son olarak ’Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık’ suçlarından hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunun Şerafettin D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.



BARAKA, BAĞ EVİ YERLERDE KALARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ



Hakkında yakalama kararını bildiği için uzun süredir kaçan Şerafettin D., İnegöl’de yaşayan ailesinin yanına gitti. Ekipler, yapılan kamera çalışmalarında Şerafettin D.’nin ailesinin yanına giderek 16 KAC plakalı aracını alarak Bursa şehir merkezine gittiğini tespit etti.



ARACIN TURBOSUNU YAPTIRMAK İÇİN GELMİŞ



Şerafettin D.’nin aracının bozuk turbosunu merkez Osmangazi ilçesi Beşyol’da bulunan bir tamirci dükkanına gelerek yaptıracağını öğrendi. Şahıs aracını bırakmaya geleceği sırada, ekipler tamirci dükkanının önünde kılıktan kılığa girerek Şerafettin D.’yi bekledi. Polislerden biri tamirci kılığına giderek Şerafettin D.’yi kıskıvrak yakaladı. Diğer polislerin gelmesiyle kelepçelenen Şerafettin D., Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şerafettin D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA