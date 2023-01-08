Suriyeli genç: Seçimleri bekliyorum, Erdoğan'ın kazanmasını isterim

Sokak röportajında konuşan Suriyeli gencin yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Suriyeli genç şunları söyledi:

“Seçimleri bekliyorum özellikle. Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını isterim. O kadar yol, köprü yapıldı, nankörlük yapıyorlar. Para yok çalışırsan para var. Ben okuyorum ve çalışıyorum. Aylık gelirimiz 25-30 bini buluyor, yetiyor. 2 bin liralık telefon var, 30 bin liralık alıyorlar. Sonra geçinemiyorlar. Çalışıyorum, kimseye muhtaç değilim."