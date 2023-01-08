Suriyeli genç: Seçimleri bekliyorum, Erdoğan'ın kazanmasını isterim
Sokak röportajına konuşan Suriyeli bir gencin açıklamaları dikkat çekti. Seçimleri beklediğini söyleyen genç, "Seçimleri bekliyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasını isterim." dedi.
Sokak röportajında konuşan Suriyeli gencin yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
Suriyeli genç şunları söyledi:
“Seçimleri bekliyorum özellikle. Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını isterim. O kadar yol, köprü yapıldı, nankörlük yapıyorlar. Para yok çalışırsan para var. Ben okuyorum ve çalışıyorum. Aylık gelirimiz 25-30 bini buluyor, yetiyor. 2 bin liralık telefon var, 30 bin liralık alıyorlar. Sonra geçinemiyorlar. Çalışıyorum, kimseye muhtaç değilim."
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