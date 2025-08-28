'Süreç' Komisyonu Yedinci Kez Toplandı: Eski Meclis Başkanları Dinlenecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün yedinci kez toplandı. Saat 11.00'de başlayan toplantıda, eski Meclis başkanlarının görüş ve değerlendirmeleri alınacak. İki oturum halinde düzenlenecek toplantıda her eski başkana 20’şer dakikalık konuşma süresi tanınacak.

İKİ OTURUMLU TOPLANTI

İlk oturumda 20. TBMM Başkanı Hikmet Çetin, 21. TBMM Başkanı Ömer İzgi, 22. TBMM Başkanı Bülent Arınç, 23. TBMM Başkanı Köksal Toptan ve 24. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin söz alacak.

İkinci oturumda ise 25. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 26. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve 29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşma yapacak.

KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

Toplantının açılışında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşma yaptı. Kurtulmuş, "Türkiye'nin demokrasi tecrübesini hem de Türkiye'nin temel meselelerini hayatları boyunca takip etmiş ve çözüm üretmek için çaba sarf etmiş olan bütün Meclis başkanlarımıza, davetimizi kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. 10 Meclis başkanımız bugün bizlerle birlikte olacak. 3 değerli Meclis başkanımız sağlık sorunları nedeniyle onları davet edemedik." dedi.

