Süleymancı yurdunda çocuğa cinsel istismar! İmam tutuklandı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında, Süleymancılara bağlı Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu'nda 11 yaşındaki bir çocuğun uğradığı cinsel istismara yer verdi.

Öğrenci Y.’nin, “Hoca beni yataktan kaldırıp odasına götürüp tecavüz ediyordu. Bu eylemi ilk olarak yaz tatilinden 6-7 ay önce başladı. Bana arkadan yaklaştı ve tecavüz etti. Eylemleri çok kez yaptı. Ne kadar yaptı, hatırlamıyorum. Kendi pantolonunu ve benim iç çamaşırımı sıyırıp arkadan tecavüz ediyordu. Canım yanıyordu. Çamaşırında beyaz sıvı çıkıyordu. Bu sıvıyı çok kez gördüm” ifadesini aktaran Saymaz, anne G.’nin de, “İmamın tutuklanması yetmez, o Süleymancı yurdu kapanmalı” isyanını aktardı.

Yurdun avukatları tarafından “Bir çürük elma için kurumu mu harcayacaksınız” denildiğini ifade eden G. hâlâ velilere haber verilmediğini belirtiyor.

İddiaları reddeden imam ise öğrencilere çeşitli sebeplerle ceza verdiği için kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Saymaz’ın aktardığına göre, Y.'nin ifadeleri üzerine 22 yaşındaki imam İ.S tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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