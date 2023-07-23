Sözleşme feshinden sonra yeni gelişme: CHP’li belediye Halk TV’nin programını engelledi

Halk TV'de yer alan habere göre, Halk TV ekranlarında hafta sonu yayınlanan Görkemli Hatıralar programının bugünkü çekimi CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in talimatıyla engellenmeye çalışıldı.

Engellemeyi programın sunucusu Serhan Asker duyurdu. Asker’in sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle:

"Sevgili Görkemli Hatıralar izleyicileri. Bugün Antalya Döşemealtı'nda tarihi Kırkgöz Hanı'nda büyük hazırlıkları yapılan program ne yapmaya çalıştığı belli olmayan bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın talimatıyla iptal edildi. Ancak canlı yayının yapılacağı yerin dışına çıkarak sizlerle birlikte olacağız. Üzgünüz... Görkemli Hatıralar sizin programdır. Susmayacağız... Tüm Antalyalıları canlı yayina davet ediyorum..."

Han’da çekilmesi planlanan yayına izin verilmemesinin ardından Serhan Asker ve Halk TV Ekibi çekimi han dışına taşıdı.

Sevgili Görkemli Hatıralar izleyicileri...



Bugün Antalya Döşemealtı'nda tarihi Kırkgöz Hanı'nda büyük hazırlıkları yapılan program ne yapmaya çalıştığı belli olmayan bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın talimatıyla iptal edildi. — Serhan Asker (@Serhan_Asker) July 23, 2023

Serhan Asker'in program başlarken yaptığı açıklama şöyle oldu:

''CHP Genel başkan yardımcısı Eren Erdem'in belediye başkanına verdiği talimat doğrultusunda 'orada program yapmıyorsunuz, planlanan o programı iptal ediyorsunuz' dedi ve bu sabah belediye başkanı programı iptal ettiklerini, genel Merkezin kararı ile iptal ettiklerini söyledi. Biz de o zaman dışarda yaparız programı dedik, ve öyle de yaptık. Her tarafta yasaklar, yasaklar, yasaklar...

Merak ediyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan bu olayla ilgili bir açıklama yapacak mı, bu olayda onun bir talimatı var mı? Ben onun böyle bir karar almayacağını düşünüyorum ben. Ama Genel başkan Yardımcısı bu talimatı dün akşam verdi.''

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Merkezimiz tarafından gönderilmiş olan genelge doğrultusunda HALK TV’de bugün yayınlanacak olan Görkemli Hatıralar programımız iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.