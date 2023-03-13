Sosyal medyada 'Erdoğan sayesinde' akımına tweet yağdı
Bir Twitter kullanıcısının başlattığı "Erdoğan sayesinde" akımına çok sayıda kişi katıldı. Ekonomiden insan haklarına kadar birçok alandaki gerileme hazırlanan görsellerle hatırlatıldı.
Mahirgra isimli bir Twitter kullanıcısı, "Ben başlatmış olayım." notuyla "Erdoğan sayesinde" akımı başlattı. Hazırladığı görselleri sosyal medyada paylaşan kişinin tweetlerine çok sayıda kişi de kendi görsellerini hazırlayarak destek verdi.
İşte "Erdoğan sayesinde" olanlar...