Sosyal medyada 'Erdoğan sayesinde' akımına tweet yağdı

Mahirgra isimli bir Twitter kullanıcısı, "Ben başlatmış olayım." notuyla "Erdoğan sayesinde" akımı başlattı. Hazırladığı görselleri sosyal medyada paylaşan kişinin tweetlerine çok sayıda kişi de kendi görsellerini hazırlayarak destek verdi.

İşte "Erdoğan sayesinde" olanlar...