Sosyal medya onu konuşuyor: Türkiye'ye geldi, estetik ameliyatla 30 yaş gençleşti

Türkiye, son yıllarda sağlık turizmi alanında önemli adımlar atarak, yabancı turistler için cazip bir destinasyon haline geldi. Birçok yabancı, saç ekimi ve estetik operasyonlar için Türkiye'yi tercih ederek, ülkelerine yüklü miktarda döviz bıraktıktan sonra dönüyor.

Sosyal medyada gündem olan olay, Michael isimli bir adamın İstanbul'da geçirdiği kapsamlı estetik operasyonlarla başladı. Michael, yüz ve boyun gerdirme, alt ve üst göz kapağı blefaroplasti, yağ aldırma, burun estetiği ve saç ekimi operasyonları geçirdi. Sonuçlar ise adeta bir mucize gibiydi; Michael, bambaşka birine dönüşmüştü.

Bir kullanıcının bu dönüşümü X platformunda paylaşması, olayın hızla yayılmasına ve dünya genelinde konuşulmasına yol açtı. Türkiye'nin estetik ve sağlık turizmi alanındaki başarısı, bu olayla birlikte bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

"ÇİRKİN DEĞİLSİN, SADECE TÜRKİYE'YE GİTMEDİN"

Daniel Richards isimli bir fenomen tarafından paylaşılan bu görüntü, X'te 16 milyonun üzerinde görüntüleme aldı. Konuyla ilgili olarak "Çirkin değilsin. Henüz Türkiye'ye gitmedin" diyen fenomen, oldukça ilginç yanıtlar aldı.