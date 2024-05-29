Sosyal medya onu konuşuyor: Türkiye'ye geldi, estetik ameliyatla 30 yaş gençleşti

Türkiye'de gerçekleştirilen bir estetik operasyon, sosyal medyanın gündemine oturdu. 16 milyondan fazla görüntüleme alarak büyük ilgi toplayan gönderide Michael isimli kişinin, estetik operasyonlardan sonra bambaşka biri olduğu görüldü.

Son Güncelleme:
Sosyal medya onu konuşuyor: Türkiye'ye geldi, estetik ameliyatla 30 yaş gençleşti

Türkiye, son yıllarda sağlık turizmi alanında önemli adımlar atarak, yabancı turistler için cazip bir destinasyon haline geldi. Birçok yabancı, saç ekimi ve estetik operasyonlar için Türkiye'yi tercih ederek, ülkelerine yüklü miktarda döviz bıraktıktan sonra dönüyor.

Sosyal medyada gündem olan olay, Michael isimli bir adamın İstanbul'da geçirdiği kapsamlı estetik operasyonlarla başladı. Michael, yüz ve boyun gerdirme, alt ve üst göz kapağı blefaroplasti, yağ aldırma, burun estetiği ve saç ekimi operasyonları geçirdi. Sonuçlar ise adeta bir mucize gibiydi; Michael, bambaşka birine dönüşmüştü.

Sosyal medya onu konuşuyor: Türkiye'ye geldi, estetik ameliyatla 30 yaş gençleşti - Resim : 1

Bir kullanıcının bu dönüşümü X platformunda paylaşması, olayın hızla yayılmasına ve dünya genelinde konuşulmasına yol açtı. Türkiye'nin estetik ve sağlık turizmi alanındaki başarısı, bu olayla birlikte bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

"ÇİRKİN DEĞİLSİN, SADECE TÜRKİYE'YE GİTMEDİN"

Daniel Richards isimli bir fenomen tarafından paylaşılan bu görüntü, X'te 16 milyonun üzerinde görüntüleme aldı. Konuyla ilgili olarak "Çirkin değilsin. Henüz Türkiye'ye gitmedin" diyen fenomen, oldukça ilginç yanıtlar aldı.

Son Güncelleme:
Salda Gölü'nü katleden şirkete kamudan milyonluk ihale Salda Gölü'nü katleden şirkete kamudan milyonluk ihale
Bir dönem daha kapandı ve ekip vedalaştı. ATV'nin sevilen dizisine final kararı Bir dönem daha kapandı ve ekip vedalaştı. ATV'nin sevilen dizisine final kararı
‘Kuyu-1’ operasyonlarında bir organize suç örgütü çökertildi: 51 gözaltı Bir organize suç örgütü çökertildi: 51 gözaltı
Son dönemde akın akın göç alıyor! Konya'nın en çok göç alan ilçesi açıklandı Son dönemde akın akın göç alıyor! Konya'nın en çok göç alan ilçesi açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'israf' eleştirisine yanıt: Sen 8 uçak kullanıyorsun bu ülkede! İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'israf' eleştirisine yanıt
Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize anlaşması kaldırıldı Afganistan ile vize anlaşması kaldırıldı
İzmir’de evlat dehşeti: Anne ve babasını öldürüp intihara teşebbüs etti Anne ve babasını öldürüp intihara teşebbüs etti
Kaymakamlıktan okullara 'tasarruf' talimatı: Isıtıcı çay makinesi kullanmayın Kaymakamlıktan okullara 'tasarruf' talimatı