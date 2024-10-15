Sosyal Medya Bu İddiayı Konuşuyor: 'Bursum Haksız Yere Kesildi' Dedi, Vatandaşları İkiye Böldü

Üniversite öğrencisi olduğunu iddia eden bir kişi, cumartesi büyükada'ya gittim bi arkadaşım ağırladı sağ olsun bisiklet kiraladık(60₺) story paylaştım, mutluyuz gezdik elh..burs verenin doktor hanım(!) ile takipleşiyorduk kendisi biz gezen tozana burs vermiyoruz diyerek verdiği bursun iadesini istedi hiçbir yalan beyan yokken dolandırıcı pozisyonuna düştüm resmen gururum incindi, verdiği parasında değilim yüzyüze görüştük içini döktüm psikolojik olarak destek olacağını söylerken çok çirkin bir üslupla rencide edildim. hakkını haram etti bir daha bana yazma dedi..kendisi KAHEV üyesi bir doktor hanım neye uğradığımı şaşırdım.Türlü türlü insan var ve bunlar veren el olunca büyük bir ego tatmini yaşıyorlar sanırım.Allah ıslah etsin. Ayrıca başka doktor arkadaşlarına da instagram hesabımı paylaşmış sanırım, profilime birçok doktor girip 'maşallah ne güzel geziyorsunuz' gibi ironik yorumlar attılar.Çok üzgünüm.." paylaşımı yaptı.