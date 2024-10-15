Sosyal Medya Bu İddiayı Konuşuyor: 'Bursum Haksız Yere Kesildi' Dedi, Vatandaşları İkiye Böldü
Sosyal medyada bir üniversite öğrencisinin "Büyükada'ya gittim diye bursum kesildi" paylaşımıyla başlayan tartışma gündem oldu. Öğrencinin yurt dışı seyahatler yaptığı ortaya çıkınca sosyal medya ikiye bölündü.
Kaynak: Gerçek Gündem
Sosyal medya platromu X'te ortaya atılan bir iddia gündem oldu. Gezdiği için bursunun kesildiğini öne süren kişi, sosyal medyayı ikiye böldü.
Üniversite öğrencisi olduğunu iddia eden bir kişi, cumartesi büyükada'ya gittim bi arkadaşım ağırladı sağ olsun bisiklet kiraladık(60₺) story paylaştım, mutluyuz gezdik elh..burs verenin doktor hanım(!) ile takipleşiyorduk kendisi biz gezen tozana burs vermiyoruz diyerek verdiği bursun iadesini istedi hiçbir yalan beyan yokken dolandırıcı pozisyonuna düştüm resmen gururum incindi, verdiği parasında değilim yüzyüze görüştük içini döktüm psikolojik olarak destek olacağını söylerken çok çirkin bir üslupla rencide edildim. hakkını haram etti bir daha bana yazma dedi..kendisi KAHEV üyesi bir doktor hanım neye uğradığımı şaşırdım.Türlü türlü insan var ve bunlar veren el olunca büyük bir ego tatmini yaşıyorlar sanırım.Allah ıslah etsin. Ayrıca başka doktor arkadaşlarına da instagram hesabımı paylaşmış sanırım, profilime birçok doktor girip 'maşallah ne güzel geziyorsunuz' gibi ironik yorumlar attılar.Çok üzgünüm.." paylaşımı yaptı.
Paylaşımı görenler önce öğrencinin yazdıklarına üzüldü ve "öğrenciye adaya gitmeyi bile çok görüyorlar" diyerek destek verdi. Ancak gerçek başka çıktı.
Paylaşım hızlıca yayılınca öğrencinin çok sayıda ülkeye seyahat ettiği ve buralardan paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımı yaparak kendisine burs verenlere tepki gösteren öğrencinin Slovakya'ya, Avusturya'ya ve umreye gittiği anlaşıldı.
Ortaya çıkan paylaşımlar üzerine sosyal medyada çok sayıda kişi bursunun kesildiğini öne süren öğrenciye tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, kıyafet ve ayakkabı alacak parası yokken, hatta okulun kantininden bile alışveriş yapamayan öğrenciler varken kendisinin yeşil pasaport ile çok sayıda ülkeye gitmesinin 'lüks' olduğunu yazarken, bazıları ise öğrencilerin de sosyal aktiviteler yaparak kendini geliştirebileceğini savundu.