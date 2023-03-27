'İkinci tur' senaryosu dikkat çekti: Kılıçdaroğlu'nun oy oranında durum ne, İnce ve Oğan sonucu nasıl etkiler?

İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaştı. Bu oluşumun en büyük rakibi sayılan Millet İttifakı'nda ise aday, bir süredir kamuoyu desteğinin yükseldiği gözlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

Muharrem İnce ve Sinan Oğan da, 100 bin imza toplayarak yarışa dahil oldular.