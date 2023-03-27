'İkinci tur' senaryosu dikkat çekti: Kılıçdaroğlu'nun oy oranında durum ne, İnce ve Oğan sonucu nasıl etkiler?
MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Kulat, mevcut durumda Millet İttifakı'nın kazanabileceğini söyledi: "Ancak İnce ve Oğan'ın toplamda yüzde 5 oy alması durumunda seçim ikinci tura kalır. İkinci tura kalan seçimi, Erdoğan’ın kazanması bana göre kuvvetle muhtemelen."
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.
İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaştı. Bu oluşumun en büyük rakibi sayılan Millet İttifakı'nda ise aday, bir süredir kamuoyu desteğinin yükseldiği gözlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.
Muharrem İnce ve Sinan Oğan da, 100 bin imza toplayarak yarışa dahil oldular.
Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan MAK Araştırma Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, şunları söyledi:
“Millet İttifakı yüzde 44 bandında gözüküyor. Cumhur İttifakı'nda yüzde 35 bandında bir AK Parti, yüzde 6-7 bandında MHP ve BBP bloğu var.
Bazıları özellikle AK Parti’yi dikkate alarak, ‘AK Parti’nin oylarında düşüş var ama cumhurbaşkanının oylarında düşüş yok' diyor. Bu doğru bir tez değil. Millet ittifakı hangi düzeyde oy alırsa, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı da aşağı yukarı o düzeyde milletvekili ve Cumhurbaşkanı adaylığını da birbirine çok yakın olacaklar.