Sokak Röportajlarıyla Tanınan Ünlü Youtuber Gözaltına Alındı

YouTube’da yaptığı sokak röportajlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan İlave TV’nin kurucusu Arif Kocabıyık, gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyleyen Kocabıyık, sosyal medya hesabından, "Az önce evime polis memurları geldi, hakkımda yakalama kararı çıkmış, emniyete gidiyorum" açıklamasında bulundu.

ANTALYA'DAN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

Kocabıyık, 2023 genel seçimlerinde Antalya’dan 12. sıradan milletvekili adayı olarak gösterilmişti. Adaylığını duyurduğu paylaşımında, "Genel Başkanım Meral Akşener’in takdiriyle Antalya’dan milletvekili adayı oldum. Kendilerine teşekkür ederim, Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi için çalışmalarımı sürdüreceğim" demişti.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

1983 doğumlu olan Arif Kocabıyık, 2018 yılında İlave TV adlı YouTube kanalını kurarak yayın hayatına başladı. Kanal, özellikle 2018 genel seçimleri ve 2019 yerel seçimleri sürecinde yaptığı röportajlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Türkiye gündemi ve siyasi konular üzerine yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan Kocabıyık, zaman zaman sosyal medya ve kamuoyunda tartışma yaratan açıklamalarıyla da gündeme geldi.