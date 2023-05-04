Sokak röportajında tepki çeken sözler: Doktorlar bizi azarlardı, şu an doktor dövüyoruz

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere 10 gün kala sokak röportajları halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

Mikrofon Dasın isimli YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Bir vatandaş doktorlar hakkında "25 sene önce doktorlar bizi azarlardı. Şu an biz doktor beğenmeyip doktor dövüyoruz. O rahatlıktayız. Daha bunun ötesi yok." dedi.

O anlar sosyal medyada gündem olurken tepkileri de beraberinde getirdi.