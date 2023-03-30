Sokak röportajında 'Hizbullahçıyız' sözleri tepki çekmişti: Bu defa özür diledi

Batman'da yapılan bir sokak röportajında "Hizbullahçıyız, Erdoğan'a dokunurlarsa kafalarını keseriz" diyerek tehditler savuran şahıs, bu kez özür diledi.

Batman'da yapılan bir sokak röportajında kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan bir kişi, AKP’ye oy vereceğini söyleyerek muhalefete hakaret ve küfürler yağdırdı.

O şahıs, “Onları destekleyenler de onlar gibi kafirlerdir” diyerek halkı da hedef aldı.

"Biz Hizbullahçıyız" diyen kişi, muhalefeti işaret ederek "Bu köpeklere, ateistlere, kafirlere, dinsizlere oy vermem. Biz devletçiyiz. Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz. Biz cihada hazırız. Kafalarını keseriz. Bunlar kafirdir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!…” açıklamasını yaptı.

ÖZÜR DİLEDİ

Akşam saatlerinde yeni bir video yayınlayan Batmanlı kişi bu kez özür diledi. Röportaj sırasında kendisinden önce başka birisinin devlete karşı konuştuğunu iddia eden kişi, o sözleri sinirle söylediğini dile getirerek hiçbir terör örgütüne mensup olmadığını, Türk halkından özür dilediğini dile getirdi.

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