Skandal Harekete Tepki Çığ Gibi! Instagram Atatürk’ü Kaldırdı

Instagram, Amacı Olmayan Grup (AOG) tarafından paylaşılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafını, 'topluluk standartlarına aykırı' olduğu gerekçesiyle platformdan kaldırdı.

Instagram'ın, Atatürk'ün fotoğrafını "tehlikeli kişi" ve "topluluk kurallarına aykırı" şeklinde sınıflandırması sosyal medyada tepki çekti.

Bu yasağın organize bir "bot saldırısı" olabileceği iddiaları gündeme geldi.

“BU NE REZALET”

AOG, Instagram’ın bu kararına ititraz ederken konuya ikişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu ne rezalet, hayırdır? Değerlendirme sonucu gelince ayrıca paylaşacağım. Böyle bir şey için shop diyenler oluyor Allah aşkına böyle insanlar değiliz. Neyse onu paylaştık. Bu arada hikâyede herhangi bir yazı da yoktu” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem