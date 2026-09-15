Siyasette İsim Krizi... YENİ Parti'den Yargıtay'a Rest: 'AYM'yi Bekleyeceğiz'

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YENİ Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının isim değişikliği yönündeki tebligatının ardından mevcut parti adını değiştirmeme kararı aldı. Parti yönetimi, Anayasa Mahkemesinin (AYM) konuya ilişkin vereceği kararı bekleyecek. Yenilik Partisinin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti’ye parti adında değişiklik yapılması için süre vermişti. Verilen sürenin dolmasının ardından YENİ Parti’nin izlenecek yol haritasını netleştirdiği öğrenildi.

'İLTİBAS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ' SAVUNMASI

YENİ Parti kurmayları, iki parti arasında Siyasi Partiler Kanunu kapsamında isim benzerliği bulunmadığını savunuyor. Parti yönetimi, “YENİ Parti” adının Kanun’un “Kullanılmayacak parti adları” başlıklı 96’ncı maddesinde yer alan “iltibas” kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtiyor. Kurmaylar ayrıca iki partinin kullandığı kısaltmaların da aynı olmadığına dikkat çekerek, nihai karar mercii olarak Anayasa Mahkemesinin değerlendirmesinin beklenmesi gerektiğini ifade ediyor.

BAŞSAVCILIK AYM’DEN İHTAR TALEP EDECEK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 18 Eylül’de sona erecek sürenin ardından YENİ Parti’ye söz konusu aykırılığın giderilmesi amacıyla 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 104’üncü maddesi kapsamında ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesinden talep etmesi bekleniyor. AYM, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 53’üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda YENİ Parti’ye savunmasını sunması için süre verecek. Yüksek Mahkeme, yapılacak savunmanın ardından isim konusunda bir aykırılık tespit etmesi halinde bunun giderilmesi için partiye ihtar kararı verebilecek.

AYM İHTAR VERİRSE İSİM DEĞİŞECEK

Anayasa Mahkemesinin ihtar kararı vermesi halinde YENİ Parti’nin parti adını değiştirmesi gerekecek. Parti kurmayları, AYM’den ihtar kararı çıkmasını beklemediklerini ancak böyle bir karar verilmesi durumunda isim değişikliğine gidileceğini belirtiyor. YENİ Parti yönetimi ayrıca AYM kararının kasım ayında yapılması beklenen 1’inci Kurultaydan önce çıkması halinde isim değişikliğinin Kurucular Kurulu kararıyla gerçekleştirilebileceğini değerlendiriyor. Kararın kurultay sonrasında verilmesi durumunda ise olağanüstü kurultay toplanabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: ANKA