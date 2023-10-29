Siverek’te fener alayı yürüyüşü düzenlendi

Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, İlçenin Kanlıkuyu parkında bir araya gelen asker, polis ve yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafı ve meşalelerle Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk anıtına bando eşliğinde yürüdü.