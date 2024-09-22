Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 3 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 3 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu Şarkışla ilçesi Beştepeler mevkiinde meydana geldi. K.M. idaresindeki 84 AB 671 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı Kazada sürücü ile otomobil içerisinde bulunan F.M. ve N.M yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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