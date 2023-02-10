Şirin Payzın: İBB'nin Hatay'dan çıkartılması için her şey yapılıyor, valilikle aralarında müthiş bir mücadele var

Halk TV programcısı Şirin Payzın, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde merkez üslerine en az 170 bin kilometre uzakta olmasına rağmen en çok yıkımın yaşandığı Hatay'daki izlenimlerini aktardı.

Çok acil akaryakıt ve seyyar tuvalet ihtiyacının bulunduğunu dile getiren gazeteci, yeni bilgi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente gelmekten vazgeçtiğini ileri sürdü.

Erdoğan, iki gün önce Serinyol mahallesi ve İskenderun'da 'incelemelerde bulunmuştu.' Daha sonra bölgeden ayrılmıştı.

Payzın, "Bence çok isabetli bir şey yapmış. Çünkü ne burası cumhurbaşkanlığı konvoylarını kaldırabilecek durumda yollar açısından ve gerçekten hem enkaz kaldırma çalışmaları hem de tepkiler açısından. Burada insanlar infial içerisinde. Artık kimse susmuyor. Avaz avaz bağırarak tepki veriyorlar" ifadesini kullandığı değerlendirmelerinde şu iddiayı da paylaştı:

'VALİLİK İZİN VERMİYOR'

"İkincisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada, bütün ekipleriyle burada. Yol temizleyicisinden kazma kürek vuranına kadar. Fakat İBB'nin buradan çıkartılması için her şey yapılıyor. Valilik ve İBB arasında müthiş bir mücadele var. Dolayısıyla İBB aslında burayı temizleyebilir Ayşenur Arslan. Çünkü Tuvalet olmadığı için herkes tuvaletini dışarı yapıyor. Etrafta salgın hastalık başlayacak. Çöpten geçilmiyor. Burada çok acil temizlik yapılması gerekiyor. İBB Parklar ve Bahçeler'i buraya göndermiş ama valilik izin vermiyor.

'KOORDİNASYON LAZIM ACİLEN'

Biraz önce konuşturduğunuz 'gazeteci' bile diyemeyeceğim birtakım yayıncı adamlara şunu söylemek isterim. Antakya halkının vebali üzerinizde olur. Burada insanların ne çektiğini anlayamazsınız. Hala canlılar içeride. Burada insanlar isyan halindeler. Alet kapanın elinde kalıyor. Artık son saatler. Bir kepçeyi alan bırakmak istemiyor haklı olarak. Ekipler doğru koordinasyonlu olmadığı için... Bazı enkazların başında 20 kişi var, bazı enkazların başında 1 kişi var. Bütün arama kurtarma ekipleri, gönüllüler herkes şahaneler. Ama koordinasyon lazım acilen.

'SİYASETÇİLER YARDIM EDECEKLERSE GELSİNLER'

Gerçekten ve gerçekten tuvalet ve yakıt ihtiyacı var. Jeneratörler çalışmıyor mazot olmazsa. Neden buraya yakıt gönderilmiyor? Hala iletişim sağlanamadı. Siyasetçiler konvoylarıyla buraya gelmesin, yardım edeceklerse gelsinler. Venezuela'ya maske dağıtmaya gidebilen yardıma gelebiliyorsa gelsin, gelmiyorsa gelmesin."