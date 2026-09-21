Sinemaseverlere Müjde Geldi! Bakan Mehmet Nuri Ersoy Açıkladı: 75 İlde Tüm Filmler 90 Liradan İzlenebilecek

Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilde yaklaşık bin 500 sinema salonunda düzenlenecek. 17 yerli ve yabancı filmin gösterileceği festivalde tüm filmlerin biletleri iki gün boyunca 90 liradan satışa sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gençler ve aileler başta olmak üzere tüm vatandaşları festival coşkusuna davet etti.

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Sinemaseverlere Müjde Geldi! Bakan Mehmet Nuri Ersoy Açıkladı: 75 İlde Tüm Filmler 90 Liradan İzlenebilecek
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Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilde sinemaseverlerle buluşacak. Yaklaşık bin 500 salonda gerçekleştirilecek festival kapsamında 17 yerli ve yabancı film gösterime sunulacak. İki gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 liradan satışa çıkarılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda festivalin ikinci yılında daha geniş kapsamla düzenleneceğini duyurdu. Ersoy, “Sinemanın birleştirici gücünü Türkiye’nin dört bir yanında yeniden hissedeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sinemaseverlere Müjde Geldi! Bakan Mehmet Nuri Ersoy Açıkladı: 75 İlde Tüm Filmler 90 Liradan İzlenebilecek - Resim : 1

75 İLDE, BİN 500 SALONDA SİNEMA HEYECANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, sinema kültürünü güçlendirmek ve sinema salonlarının desteklenmesine katkı sağlamak amacıyla ikinci kez gerçekleştirilecek. Festival, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından GNÇ ana sponsorluğunda düzenleniyor. Etkinlikle sinemanın yalnızca bir içerik olmadığı, büyük perdede ve izleyicilerle birlikte deneyimlenen önemli bir kültür ve sanat etkinliği olduğu vurgulanıyor. Bakan Ersoy, festivalin bu yıl 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilde yaklaşık bin 500 salonda düzenleneceğini ve 17 yerli ve yabancı filmin izleyiciyle buluşacağını açıkladı. Ersoy, iki gün boyunca tüm filmlerin biletlerinin 90 lira olacağını belirterek, biletlerin 21 Eylül’den itibaren satışa sunulacağını duyurdu. Bakan Ersoy ayrıca başta gençler ve aileler olmak üzere tüm vatandaşları sinema salonlarına davet etti.

Sinemaseverlere Müjde Geldi! Bakan Mehmet Nuri Ersoy Açıkladı: 75 İlde Tüm Filmler 90 Liradan İzlenebilecek - Resim : 2

İLK FESTİVALDE 780 BİNDEN FAZLA SEYİRCİ

Geçen yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Festival kapsamında 780 binden fazla seyirci sinema salonlarını doldurdu. İkinci yılında daha geniş bir erişim ve daha kapsamlı bir programla düzenlenecek festivalde farklı türlerden yerli ve yabancı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Festival kapsamında aile filmlerinden animasyonlara, macera yapımlarından yüksek bütçeli gişe filmlerine kadar farklı türlerde yapımlar sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Gösterilecek filmler arasında “Avengers: Endgame”, “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün”, “Odyssey” ve “Oyuncak Hikâyesi 5” de yer alıyor. Festivalin, sinema salonlarının sürdürülebilirliğine katkı sağlaması ve farklı yaş gruplarından sinemaseverlerin sinemaya erişimini kolaylaştırması amaçlanıyor. Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde sinemaseverler, büyük ekranda yüksek görüntü ve ses kalitesiyle ortak bir sinema deneyimi yaşayabilecek. Biletler 21 Eylül itibarıyla satışta olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Sinema Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanlığı
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