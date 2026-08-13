Silivri'deki Yangın TEM Otoyolu'nu Vurdu: Trafikte Aksamalar Yaşanıyor
Silivri'de tarlada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yükselen duman nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik aksamaları yaşanıyor.
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Silivri'de tarlada başlayan yangın geniş alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, saat 13.45 sıralarında Silivri Akören Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Akören Mahallesi’nde tarlada henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alanı yayıldı.
TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANIYOR
Çevredeki vatandaşların ihbarı üstüne olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın nedeniyle TEM otoyolu trafiğinde aksamalar yaşanıyor.
Kaynak: İHA
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