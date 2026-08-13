Silivri'deki Yangın TEM Otoyolu'nu Vurdu: Trafikte Aksamalar Yaşanıyor

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Silivri'de tarlada başlayan yangın geniş alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 13.45 sıralarında Silivri Akören Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Akören Mahallesi’nde tarlada henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alanı yayıldı.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üstüne olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın nedeniyle TEM otoyolu trafiğinde aksamalar yaşanıyor.

Kaynak: İHA