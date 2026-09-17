Şile’de Trafiğe Çıktı! Hayvanat Bahçesinden Kaçan Devekuşu Ortalığı Karıştırdı
Şile’de hayvanat bahçesinden kaçan bir devekuşu, Kumbaba Caddesi’nde trafiğe çıkarak kısa süreli paniğe neden oldu. Araçların arasında koşan devekuşu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak sahibine teslim edildi.
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Şile’de bir hayvanat bahçesinden kaçan devekuşu, Kumbaba Caddesi’nde trafiğe çıkarak sürücüler ve çevredeki vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden oldu.Cadde üzerinde başıboş şekilde ilerleyen devekuşu, araçların arasında koşmaya başladı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Ekipler, devekuşunun trafikte tehlike oluşturmaması için caddede güvenlik önlemi aldı. Ardından yakalama çalışması başlatıldı. Kısa süren müdahalenin ardından yakalanan devekuşu, sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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