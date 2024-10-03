Sıcaklıklar Arttı Diye Sevinmeyin! Orhan Şen Tarih Verdi, İstanbul'a Geri Geliyor

Ülke genelinde hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru 30 dereceye yaklaşması beklenirken ekim ayının gelişiyle sıcaklıkların ne zaman düşeceği de merak ediliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıcaklıkların 6 ile 8 derece düşeceği tarihe işaret etti.

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Sıcaklıklar Arttı Diye Sevinmeyin! Orhan Şen Tarih Verdi, İstanbul'a Geri Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke geneli için son tahminlerini paylaştı. Bu tahminler doğrultusunda hafta sonuna kadar ülke genelinde yağış beklenmiyor ve tüm bölgelerde açık hava hakimiyetini sürdürecek. Hava sıcaklıklarının 30 dereceye ulaşacağı Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyecek.

İSTANBUL’A GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre, batı kesimlerde sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi günü ise İstanbul, Çanakkale, Bursa, İzmir ve Antalya’da kuvvetli sağanak yağışların devam edeceği öngörülüyor. Özellikle bu bölgelerde yağışların gök gürültüsü eşliğinde etkili olacağı ve hava sıcaklıklarının da yer yer düşeceği tahmin ediliyor.

‘SICAKLIKLAR TEKRAR 6-8 DERECE DÜŞECEK’

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından ülke genelinde hakim olacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şen, hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışların etkisini göstereceği tarihi açıklarken "Bugün yağış yok. Hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde 3 ile 5 derece artacak. Cuma, Cumartesi Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu'da yaz değerlerine ulaşacak. Pazar ve pazartesi batıya yağmur geliyor sıcaklıklar tekrar 6-8 derece düşecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

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