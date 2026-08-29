Sıcaklar Bastırdı, İstanbul’da Akrepler Ortaya Çıktı! Uzmanından Uyarı: 'Ayakkabınızın İçini Kontrol Edin'

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İstanbul’da son günlerde ev ve bina çevrelerinde akrep görülmesi endişeye yol açarken, uzmanlar özellikle sıcak ve nemli havalarda bu canlıların yaşam alanlarına daha fazla yaklaşabileceğine dikkat çekti. Yeditepe Üniversitesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, akreplerin insanlara saldırma amacı taşımadığını belirterek, görüldükleri bölgelerin çevresinde de kontrol yapılması gerektiğini söyledi. Akreplerin yalnızca kırsal alanlarda değil, metropollerde de görülebileceğini belirten Aydın, otluk ve çimenlik bölgeler, inşaat yıkıntıları ile çalı ve çırpıların bulunduğu alanların bu canlılar için uygun yaşam alanları oluşturduğunu ifade etti.

'METROPOLLERDE DE GÖRÜLEBİLİRLER'

Prof. Dr. Aydın, “Metropollerde kırsal kesim çok fazlaysa, akreplerin yaşayabileceği otluk, çimenlik alanların, inşaat yıkıntılarının veya çalı çırpı yığınlarının bulunması durumunda bu yerlerde akrepler çok bulunabilir. Çünkü onlar da doğanın bir parçası. Bugüne kadar yaygın görmesek bile metropollerde de görülebilirler” dedi.

'İSTANBUL ŞU ANDA ÇOK NEMLİ'

Akreplerin nemli ortamları sevdiğini vurgulayan Aydın, İstanbul’daki nem oranına da dikkat çekti. Aydın, “İstanbul şu anda çok nemli. Belki bu nemden dolayı artık evlere kadar girecek hale gelmiş olabilirler” ifadelerini kullandı. Dünyada binlerce akrep türü bulunduğunu belirten Aydın, bunların yaklaşık 70’inin insanlarda ciddi zehirlenmelere neden olabildiğini söyledi. Türkiye’de de zehirli akrep türlerinin bulunduğunu aktaran Aydın, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile nemli alanlarda bu türlere rastlanabildiğini ifade etti.

“PANİK YAPMAMAK GEREKİR'

Akrep sokmalarında öncelikle paniğe kapılmamak gerektiğini belirten Aydın, zehirlenmenin boyutunda akrebin büyüklüğünün ve vücuda giren zehir miktarının belirleyici olduğunu söyledi. Aydın, “Çok panik yapmamak gerekir. Çünkü akrebin boyutuna göre insana zerk edeceği zehir miktarı değişecektir. Küçük bir akrepse zehir miktarı daha az olacaktır ve bu durumda genellikle çok büyük zehirlenme belirtisi olmaz” diye konuştu.

AKREP SOKMASINDA BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Akrep sokmalarının ardından genellikle sokulan bölgede ağrı, kızarıklık ve şişlik gibi belirtilerin görüldüğünü belirten Aydın, daha yüksek miktarda zehir alınması halinde solunumun hızlanması ve kalp çarpıntısı gibi sistemik belirtilerin ortaya çıkabileceğini kaydetti. Vatandaşlara sağlık kuruluşuna başvurmaları çağrısında bulunan Aydın, “Vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar böyle bir akrep zehirlenmesiyle karşılaşırlarsa sağlık kuruluşuna gitmeli” dedi.

CİDDİ VAKALARDA ANTİVENOM UYGULANABİLİYOR

Ciddi akrep zehirlenmelerinde sağlık kuruluşlarında antivenom tedavisinin uygulanabildiğini belirten Prof. Dr. Aydın, acil servislerde akrep panzehirlerinin bulunduğunu söyledi. Aydın, zehirlenmenin şiddetli olması durumunda klinisyenler ve acil tıp uzmanlarının değerlendirmesiyle antivenom uygulanabileceğini belirtirken, akrep sokmalarının büyük bölümünde panzehir kullanılmadan da hastaların kısa sürede iyileşebildiğini ifade etti.

'BİR AKREP GÖRDÜYSENİZ ÇEVRESİNİ DE KONTROL EDİN'

Bir bölgede akrep görülmesinin çevrede başka akreplerin bulunabileceği anlamına gelebileceğini söyleyen Aydın, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aydın, “Bir yerde bir akrep görülmüşse, etrafında başka akrepler de olabilir. Bildiğimize göre bir anne akrep yaklaşık 60’a yakın genç akrep doğurabilir. ‘Bir tane gördük ve uzaklaştı’ demesinler. Gördükleri akrebin çevresini de kontrol ederek başka akrep olup olmadığına baksınlar” ifadelerini kullandı.

EVLERDE SİNEKLİK KULLANILMASINI ÖNERDİ

Evlerde akreplere karşı alınabilecek önlemlere de değinen Aydın, pencerelerde sineklik kullanılmasını önerdi. Özellikle sık telli ve sinek geçirmeyen sinekliklerin tercih edilmesi halinde pencereler açık olsa dahi akreplerin eve girmesinin önüne geçilebileceğini söyledi. Bahçeli veya müstakil evlerde yaşayanların da akreplerin barınabileceği alanlar oluşturmaması gerektiğini belirten Aydın, “Bahçelerinde, etraflarında çalı çırpı yığınlarını tutmamaları gerekir. Çünkü onlar için tam ideal bir yaşam ortamı” dedi. Akreplerin insanlara saldırmak gibi bir amacı olmadığını da vurgulayan Aydın, “Akreplerin insanlara saldırmak gibi bir niyetleri yok. Onlar da kendi hayatlarını sürdürüyorlar. Üzerine basılmadığı, sıkıştırılmadığı ya da bir şekilde oynanmadığı sürece herhangi bir şey beklemiyoruz” diye konuştu.

AYAKKABI VE KIYAFETLERİNİZİ KONTROL EDİN

Yaz aylarında piknik ve kırsal alanlarda bulunan vatandaşların ayakkabı ve kıyafetlerini kullanmadan önce kontrol etmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Aydın, özellikle dışarıda bırakılan ayakkabıların akrep ve diğer böcekler açısından risk oluşturabileceğini söyledi. Aydın, “Kırsalda çıkardıkları veya evin dışına bıraktıkları ayakkabılarını giymeden mutlaka kontrol etsinler. Kıyafetlerini mutlaka kontrol etsinler. Ayakkabının içi ciddi bir nem kaynağı. Kapalı ortam nedeniyle ayağınızı soktuğunuz anda içerisinde bulunan akrep ya da başka böcekler istenmeyen sokmalara yol açabilir” ifadelerini kullandı. İstanbul’da çok sayıda akrep sokması vakası beklemediğini belirten Aydın, bu tür vakaların özellikle kırsal bölgelerde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde daha sık görülebileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA