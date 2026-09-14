Siber Çetelere ve İstismar Ağlarına Ağır Kıskaç: Bakan Gürlek 175 Ağır Ceza Başsavcılığına Talimatı Gönderdi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı” vizyonu kapsamında çocuk ve gençleri istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içeriklerden korumaya yönelik yeni bir adım atıldığını açıkladı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde bulunan 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına kapsamlı bir yazı gönderildiğini bildirdi.

ÇOCUKLARI HEDEF ALAN İÇERİKLERE HIZLI MÜDAHALE TALEBİ

Adalet Bakanı Gürlek, başsavcılıklardan çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesini istedi. Genelge kapsamında dijital delillerin derhal tespit edilerek muhafaza altına alınması, gerekli hallerde içeriklerin çıkarılması ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanması talep edildi. Organize yapı şüphesi bulunan durumlarda örgütlü suç hükümlerinin devreye alınması, suçtan gelir elde edildiğine dair emare bulunması halinde ise eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesi istendi.

'ÇOCUKLARIMIZIN ÜSTÜN YARARI TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİLDİR'

Gürlek, mağdur çocukların yeniden örselenmesini önleyecek koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve ilgili kurumlarla güçlü ve sürekli koordinasyon sağlanmasının da genelgenin başlıkları arasında yer aldığını belirtti. Adalet Bakanı,"Çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir" diyerek aile kurumunu, gençlerin geleceğini ve toplum düzenini hedef alan suç yapılanmalarına müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti. Gürlek, “Dijital mecralarda da fiziki dünyada da hukuk devletinin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz” mesajını verdi.

'GELECEĞİMİZİ KORUYACAĞIZ'

Adalet Bakanı paylaşımını, “Ailemizi koruyacağız. Çocuklarımızı koruyacağız. Geleceğimizi koruyacağız!” ifadeleriyle tamamladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın ortaya koyduğu 2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda; aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



Bu kapsamda bugün,… https://t.co/pPmXbGtEdH — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 14, 2026

Kaynak: Haber Merkezi