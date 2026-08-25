Sibel Tan Çetinkaya Seçilmişti... Üsküdar Belediyesi Belediye Başkan Vekili Seçimi Yenilenecek

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Bu gelişmenin ardından İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkan vekilini belirlemek üzere 5 Ağustos'ta toplanmasına karar verdi. Mecliste CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı.

ÇETİNKAYA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

İlk iki turda Çetinkaya 26, Gültekin 16 oy aldı ancak salt çoğunluk sağlanamadı. Üçüncü turda Çetinkaya 21, Gültekin 18 oy alırken 5 oy geçersiz sayıldı. Mecliste yaşanan tartışmaların ardından verilen aradan sonra dördüncü tura geçildi. Dördüncü turda Çetinkaya 22, Gültekin 18 oy aldı, 4 oy geçersiz kabul edildi. Böylece Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili seçildi.

AK PARTİ SONUCA İTİRAZ ETTİ

Oylama sırasında Meclis'te gerginlik yaşanırken taraflar, meclis üyelerinin iradesine müdahale edildiği yönünde karşılıklı suçlamalarda bulundu. AK Parti grubu, üçüncü turda kendi adaylarının önde olduğunu ancak geçersiz oylar ve verilen ara nedeniyle seçimin dördüncü tura taşındığını savundu. Oyların keyfi gerekçelerle geçersiz sayıldığını öne süren AK Parti, seçim sonrasında suç duyurusunda bulundu. Seçim işleminin ve meclis kararının iptal edilmesi ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesine başvuruldu.

MAHKEME SEÇİMİN YENİLENMESİNE KARAR VERDİ

AK Parti'nin başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi'ndeki belediye başkan vekili seçiminin yenilenmesine hükmetti. Kararla birlikte 5 Ağustos'ta yapılan ve Sibel Tan Çetinkaya'nın belediye başkan vekili seçildiği oylama iptal edilmiş oldu. Üsküdar Belediyesi'nde yeni bir başkan vekili seçimi yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi