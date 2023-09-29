Seyhan ve Çukurova belediyelerine 'rüşvet' operasyonu

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine sabah saatlerinde rüşvet operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri, operasyon kapsamında bazı evraklara el koyarken, binada aramalar devam ediyor.

Seyhan ve Çukurova belediyelerine 'rüşvet' operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar yolsuzluğu" yapıldığı ve "rüşvet alındığı" ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler her iki belediyeye sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler belediye binalarında arama yaptı, çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Etiketler
Rüşvet Operasyon
Bazı tütün mamullerine gramaj sınırlaması getirildi Bazı tütün mamullerine gramaj sınırlaması getirildi
28 yıllık evlilik bitiyor: Sabancı çiftinden boşanma kararı Sabancı çiftinden boşanma kararı
Ekim ve Kasım onların ayı olacak. Paradan ve Aşktan yana çok şanslı burçlar Ekim ve Kasım onların ayı olacak. Paradan ve Aşktan yana çok şanslı burçlar
Asla ısıtmayın. Tüketilince 1 kaşığı bile zehirlemeye yol açıyormuş... Asla ısıtmayın. Tüketilince 1 kaşığı bile zehirlemeye yol açıyormuş...
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 35 ili uyardı: Milyonlarca kişi sağanak yağıştan etkilenecek! Meteoroloji 35 ili uyardı: Milyonlarca kişi sağanak yağıştan etkilenecek!
Cansu Tosun'un annesi yasak aşka isyan etti: Ailecek görüşüyorlarmış Cansu Tosun'un annesi yasak aşka isyan etti: Ailecek görüşüyorlarmış
'Cesaret' deyince onların adı bile geçmiyor: En korkak burçlar açıklandı En korkak burçlar açıklandı
Tedbirinizi alın: İstanbul'un 18 ilçesinde büyük elektrik kesintisi Tedbirinizi alın: İstanbul'un 18 ilçesinde büyük elektrik kesintisi
4 gündür kayıp olan Açelya'nın cansız bedenine ulaşıldı: Sevgilisine bıraktığı not yürek burktu 4 gündür kayıp olan Açelya'nın cansız bedenine ulaşıldı: Sevgilisine bıraktığı not yürek burktu