Selahattin Demirtaş: Cezaevinden çıkınca nikah tazeleyeceğiz, ama küçük kızımız başlık parası istiyor

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Halk TV çalışanlarının sorularını yanıtladı.

Genel olarak siyasi konular üzerinde geçen söyleşide gazeteci Şule Aydın'ın siyasetçinin eşiyle ilgili yönelttiği soru ve aldığı yanıt dikkati çekti:

- Türkiye siyasetine yön veren açıklamalar yapan bir eski genel başkan ya da bir baba değil Demirtaş aynı zamanda Başak Demirtaş'ın aşık olduğu adam. Şöyle söylemişti Başak Hanım tutuklanmanızı anlatırken: 'Vedalaştı ve en kısa sürede geleceğim diye sözleştik.' O sözü tuttuğunuz gün memlekete değil Başak Hanım'a ilişkin hayaliniz var mı? Ah çektiğiniz?

İnce yerden sormuşsunuz Şule Hanım :) Ve de ucu yanık bir köşeden… Birbirimize verdiğimiz çok söz var ve hayallerimiz. İlk defa söylüyorum, Başak ile alyanslarımızı yakın zamanda yeniledik. Yeniden sözleştik ve çıkınca nişan, düğün derken sıfırdan başlamaya karar verdik. Kızlarımız küçük bir kır düğünü için organizasyonu üstlendiler bile.

Kaybettiğimiz yıllara inat, ilk günkü gibi başlamaya kararlıyız biz. Bize göre aşk yoksa gerisi boştur, yapaydır. Mücadeleyi, hayatın anlamını ve değerlere bağlılığı diri tutan şey aşktır. Burada işte bunu elimizden almalarına asla izin vermedik. Aşmam gereken tek bir sorun kaldı, küçük kızımız Dılda annesi için ciddi bir başlık parası istiyor :) Bakalım artık, bulacağız bi’ çaresini.