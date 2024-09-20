Sel Suları Yaşam Konteyneri'ni Sürükledi

Van’ın Başkale ilçesinde dünden itibaren etkili olan ve özellikle gece yarısından sonra şiddetlenen yağışların neden olduğu sel, yaşam konteynerini sürükledi.



Başkale ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Ömerdağı Mahallesi’nde öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası sel meydana geldi. Derelerin taştığı mahallede yaşam konteyneri sel sularının etkisiyle sürüklendi. Sel sularının üzerinde sürüklenen konteynır, çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla kayıt altına aldı.



İlçede yağışlı hava etkisini sürdürürken, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri mahallede sel sonları çalışma başlattı. Sel nedeniyle yıkılan köprüler ve taş dolan yollarda temizlik yapıldı.

Kaynak: İHA