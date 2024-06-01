Seçimi kaybedince yazdığı şiirle gündem olmuştu! Bu defa kendisini dolandıranlara şiir yazdı: "Oscarlık tiyatro oynadın bana..."

Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 300 haneli köyünden muhtar adayı oldu. 4 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde Battal, 29 oy alarak son sırada yer aldı. Battal, kendisine akrabalarının da oy vermediğini belirterek sitem dolu bir şiir yazıp, seslendirdi. Battal'ın şiiri seslendirdiği video, sosyal medyada gündem oldu. Sitem dolu şiir günlerce konuşulurken, Aydın Battal bir televizyon dizisinde rol almaya başladı. Dizi çekimleri sürerken, 23 Mayıs'ta Battal'ı arayan kimliği belirsiz kişiler bir hayır kurumu için adaklık koyun ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine köye gelen kişilere, Battal 7 koyun verdi. Parasını almayınca dolandırıldığını anlayan Aydın Battal, yaşadıklarını video ile anlattı.

'YALAN TATLI GELDİM, İNANDIM'

Aydın Battal, "Şimdi biz seçimi kaybedip, bir şiirle yolumuz Gönül Dağı dizisi Sivrihisar'a kadar düşünce bazı dolandırıcılar da iş başına geçmiş. Setteyken biri beni aradı. Arayan kişi, Kırşehir Valiliği'nden aradığını, vali beyin bir hayır kurumuna adaklık kurban kestireceğini, 4-5 tane koyuna ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ben de arkadaşlara sordum. Kurban Bayramı olduğu için kimse koyun vermek istemedi. Bunlar ısrar edince 10 koyunum vardı. Kurbanda satarak kooperatifin borcunu yatıracaktım. '4'ünü size vereyim, nasıl olsa parasıyla değil mi?' dedim. Bana 'Zaten bir iş insanı senin kooperatif borçlarını yatıracak, koyun parası da eline harçlık olur' deyince yalan tatlı geldi, inandım. Geldiler kuzuları da görünce 6 tane istediler, '1 tane de benden olsun garibanlara' dedim. Perşembe günüydü beni aradıklarında, parayı da pazartesi günü vereceklerini söylediler. Bir öğrendim ki ne Kırşehir Valiliği'nin ne de Orman Müdürlüğü'nün haberi var. Bunlar dolandırıcıymış" dedi.

'ALLAH'A ŞİKAYET ETTİM'

Eşinin de kendisine kızdığını anlatan Battal, "Bunlar bu şekilde yapınca benim eşimle de aram açıldı. Eşim 'Ne kadar enayisin, önüne gelen seni dolandırıyor. Enayilikle Oscar ödülü alacan' dedi. Benim otomobil, bu dolandırıcılar yüzünden kooperatifin borcunu ödemek için satılacak gibi gözüküyor. Bir de bunlara bir şiir yazdım. Şikayeti kime edeyim, imdat dedim, Allah'a şikayet ettim" diye konuştu.

DOLANDIRICILARA ŞİİR YAZDI

Battal'ın dolandırıcılara yazdığı sitem dolu şiir de şöyle:

"Oscarlık tiyatro oynadın bana, 40 yıl enkazı kaldı aydına, öbür cihanda da gelme yanıma, Allah gelsin senin önünden beri, Azrail kapını ansızın çalsın, Allah gelsin senin önünden beri, hayatın ömrün yarıda kalsın, Allah gelsin senin önünden beri, bazı insan vardır hiç memnun olmaz, aklının içinde kendini bulmaz, avrat boşar yemin içer sözünde durmaz, Allah gelsin onun önünden beri, çıkardım aklımı aklına koydum, hırsız haklı çıktı şaşırdım durdum, lan niye dedim sorumu sordum, Allah gelsin senin önünden beri."