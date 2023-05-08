Seçim önlemleri: VPN de kısıtlanırsa ne yapılmalı?

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala sokakta ve sosyal medyada provokasyonlar artıyor. Peki, seçim günü internet kısıtlaması getirilirse ve VPN de engellenirse neler yapılabilir?

Son Güncelleme:
Seçim önlemleri: VPN de kısıtlanırsa ne yapılmalı?

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Son haftada siyasi gerilimin giderek arttığı görülüyor. AKP iktidarının ise muhalif kesimi engellemek için türlü yasaklara başvurduğu biliniyor. Bu nedenle seçim günü AKP'nin interneti yasaklayabileceği gündemde. 

Bir Twitter kullanıcısı internetin yavaşlatılması ve VPN uygulamalarının da engellenmesi durumunda neler yapılabileceğini yazdı. Zet Lorento nickli kullanıcının paylaşımları şöyle:

1- Seçim zamanı VPN’ler engellenir ve Tor kısıtlanırsa Snowflake’e yönelin dedik. Peki nedir bu Snowflake? Ne işe yarar? Nasıl kurarız? Gelin bu önemli içeriğe birlikte göz atalım:

2- Farklı ülkelerden gelen destekler sayesinde Tor’un SnowFlake ürününü kullanarak daha hızlı bir internete erişebilmemiz [Bant genişliği daraltılmış internette] ve bunun yanında sansürü/engellemeleri aşabilmemiz mümkün. Bu sayede VPN hizmetine ihtiyacımız yok.

3- Tor’un #Snowflake eklentisini Chrome, Edge veya Firefox’a da kurmanız mümkün (http://snowflake.torproject.org) Unutmayın geçtiğimiz yıl İran’daki #Mahsa_Amini eylemlerinde İran hükümetinin interneti kısıtlamasının ardından İran’daki insanlar internete bu sayede erişim sağladı.

4- Tor’un son sürümünü indirin. Son sürümün güncellemesini yapamıyorsanız frontdesk[at]torproject[dot]org ile iletişime geçin, durumu anlatın. İndirmek için Telegram üzerinden GetTor_bot ile de iletişim kurabilirsiniz. Snowflake'i her cihazda kullanabilir, sansürü aşabilirsiniz.

5- Bilgisayarda Snowflake: Başlangıç ekranından ‘Bağlantıyı yapılandır’ > Köprüler > Hazır köprülerden seçilsin > Snowflake yolunu izleyin. - iOS kullanıyorsanız (iPhone, iPad), Onion Browser uygulamasını indirin. App Store'da Mike Tigas ismini görürsünüz, o doğru uygulama.

6- Android için Snowflake: Ayarlar > Bir köprü yapılandırmak için ‘Bir Tor köprüsü yapılandır’ > “Hazır köprülerden seçilsin” >“Snowflake” yolunu izleyin. Şimdi ayrı bir tweet olarak atacağım daha detaylı sesli videoya lütfen göz atın. Hemen videoyu yüklüyorum.

Son Güncelleme:
İçli köfteye lezzet katıp dağılmasını önleyen baharat... Kesinlikle eklenmeli İçli köfteye lezzet katıp dağılmasını önleyen baharat... Kesinlikle eklenmeli
İsmail Küçükkaya: Kararımı verdim İsmail Küçükkaya: Kararımı verdim
Erkan Baş: Mehmet Aslantuğ TİP'ten aday olmasaydı, belki o konu haber bile olmayacaktı Erkan Baş: Mehmet Aslantuğ TİP'ten aday olmasaydı, belki o konu haber bile olmayacaktı
TRT1 Teşkilat'ın yerine yeni dizi! Başrol oyuncuları da duyuruldu TRT1 Teşkilat'ın yerine yeni dizi! Başrol oyuncuları da duyuruldu
ÇOK OKUNANLAR
CHP verilerine göre son oy tahminleri: AKP'nin oyları 81 ilin tamamında düştü CHP verileri: AKP'nin oyları 81 ilin tamamında düştü
Nagehan Alçı: İmamoğlu'na taşlı saldırının görüntülerini objektif gözle izledim, felaketin eşiğinden dönülmüş Nagehan Alçı: İmamoğlu'na taşlı saldırının görüntülerini objektif gözle izledim
Kızılay yöneticisinden İmamoğlu'na taşlı saldırı sonrası skandal paylaşımlar Kızılay yöneticisinden İmamoğlu'na taşlı saldırı sonrası skandal paylaşımlar
İddia: 'Hulusi Akar'ın kızı, Hacettepe Üniversitesi'nde hak etmeden okudu, devlet 'bile bile lades' dendiğini kabul ediyor' İddia: 'Hulusi Akar'ın kızı, Hacettepe Üniversitesi'nde hak etmeden okudu'
SGK Başuzmanı açıkladı: Bayram ikramiyesi bekleyen EYT'lilere kötü haber! Bayram ikramiyesi bekleyen EYT'lilere kötü haber!