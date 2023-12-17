Savcının odasından fotoğraf paylaşan avukattan yeni açıklama: "Ailemin maddi durumu iyi"

'KENDİ ADIMA HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Hakkımda asılsız haberler yapan, hakaret içerikli paylaşımlar yapan, keza şuan hiçbir yerde erişime açık olmayan fotoğraflarımı, özel bilgilerimi, rızam olmadığı halde paylaşan kişiler hakkında derhal yasal yollara müracaat edeceğim. Bugüne kadar bu konuda yapmış olduğum tek açıklama budur. Bu kadar büyüyeceğini hiç tahmin etmediğim bir fotoğrafın, çok daha önemli başka konuların olduğu gündemi bir kaç gündür meşgul ediyor olmasından sizler kadar bende rahatsızım, bu nedenle kendi adıma hepinizden özür diliyorum."