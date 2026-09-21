Naci Görür Kritik Fay Hattı İçin Konuştu: Deprem Adana'ya İlerleyecek Mi?

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Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bölgedeki fay hattı ve enerji transferine ilişkin değerlendirmede bulundu. Görür, depremin Savrun Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirterek, 2023 depremlerinin ardından bölgede enerji birikimi yaşanmış olabileceğini ifade etti.

'ENERJİ 2023 DEPREMİYLE ÇOĞALDI'

Naci Görür, paylaşımında Topallar-Saimbeyli-Adana hattında sol yönlü, doğrultu atımlı Savrun Fay Zonu üzerinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti. Görür, “Muhtemelen enerji 2023 depremiyle çoğaldı. Adana’ya doğru ilerleyeceğini sanmıyorum. Sığ bir deprem” ifadelerini kullandı.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, saat 04.02’de Saimbeyli ilçesinde meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Adana’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep’te de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı. Yetkililerden yapılan açıklamalara göre deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadı.

Topallar-Saimbeyli-Adana’da 5 saat önce sol yönlü, doğrultu atımlı Savrun Fay Zonunda 4,8 lik bir deprem meydana geldi. Muhtemelen enerji 2023 depremiyle çoğaldı. Adana’ya doğru ilerleyeceğini sanmıyorum. Sığ bir deprem pic.twitter.com/OUBjWPFwLj — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 21, 2026

Kaynak: Haber Merkezi