Sağlıklı Diye Yiyoruz Ama... Kışın Vazgeçilmezi Pekmezdeki Büyük Hile İfşa Oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, ekim ayının başından bu yana taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamayı sürdürüyor. Son olarak listeye çok sayıda zeytinyağı markası ile sucuk, pekmez, kaşar peyniri ve köride hile yapan markalar da girdi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hemen hemen her gün açıkladığı taklit ve tağşiş yapan firmalara yenileri eklendi. Kışın vazgeçilmezi pekmeze şeker katıldığı ortaya çıktı.
Bakanlığın ifşa listesine çok sayıda yeni marka ve ürün eklendi. 5 Aralık listesinde çok sayıda firmanın zeytinyağı diye tohum yağı sattığı görüldü.
"Hambaloğlu" marka ışıl işlem görmüş piliç sucukta "mekanik ayrılmış kanatlı eti" tespit edildi.
"Öğütler" markalı kaşar peynirinde ise yağ oranının düşük olduğu belirlendi.
"Helvacı Sabri" markasının üzüm pekmezinde ise şeker ilavesi yapıldığı ortaya çıktı.
"Tunce Baharat" markasına ait köride ise nişasta kullanıldığı belirlendi.
Söz konusu firmaların sosyal medya ve e-ticaret siteleri üzerinden de satış yaptığı görüldü.