Sağlık çalışanları tükenme noktasında: Deprem bölgesindeki personele acilen idari izin verilmeli

Ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 18 gün geçti. 11 ilde büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açan depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu. Hatay’da 20 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde de kentteki bir çok hasarlı bina yıkıldı.

On binlerce insanını yaşamını yitirdiği, yüzbinlerce insanın evsiz kaldığı depremin ardından yaraları sarmaya çalışanların başında sağlık çalışanları geliyor. Hatay’da da sağlık çalışanları 18 gündür depremin yaralarını sarmak için mücadele ediyor.

Günlerdir yoğun bir tempoda çalışan sağlık emekçileri, artık tükenme noktasına geldiklerini belirterek idari izin, tayin hakkı gibi temel taleplerinin yetkililer tarafından karşılanmasını istiyor.

SES Hatay Basın Sözcüsü Burhan Daşkın, taleplerini ANKA Haber Ajansı’na şöyle anlattı:

"Ülke olarak zor bir dönemden geçmekteyiz, on binlerce depremzede vatandaşımız var. Depremzedelerin bazıları da takdir edersiniz ki sağlık personelleri. Sağlık personelleri deprem bölgesinde hâlâ hizmet vermekteler, depremzede oldukları halde. O yüzden deprem bölgesindeki sağlık personellerine acilen idari izin verilmelidir. İdari izin verilen personellerin yerine il dışından gelen sağlık personelleri yerleştirilmeli ve hizmet akışı aksatılmamalıdır. Onun haricinde, gönüllü olarak hizmet veren sağlık personellerine ve ailelerine çadırlar ve konteynırlar sağlanmalı, dinlenme imkanları verilmelidir.

'SAĞLIK MEMURLARININ ACİLEN TAYİN HAKKININ YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Ayrıca devlet memurlarının yer değişikliği suretiyle atamalarına ilişkin yönetmeliğin madde 21 ve Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların atama ve yer değişikli yönetmeliğinin ‘Genel hayatı bozan savaş, olağanüstü hal, sıkıyönetim, doğal afet gibi durumlar devlet memurlarının atamalarının yapılması için herhangi bir şart aranmaz’ maddelerine binaen bölgeden uzaklaşmak isteyen sağlık memurlarının acilen tayin hakkının yapılmasını istiyoruz."