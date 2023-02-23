Sağlık çalışanları tükenme noktasında: Deprem bölgesindeki personele acilen idari izin verilmeli

Sağlık Emekçileri Sendikası Hatay Basın Sözcüsü Burhan Daşkın, açıklamada bulunarak “Sağlık personelleri deprem bölgesinde hâlâ hizmet vermekteler, depremzede oldukları halde. O yüzden, deprem bölgesindeki sağlık personellerine acilen idari izin verilmelidir" dedi.

Son Güncelleme:

Ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 18 gün geçti. 11 ilde büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açan depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu. Hatay’da 20 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde de kentteki bir çok hasarlı bina yıkıldı.

On binlerce insanını yaşamını yitirdiği, yüzbinlerce insanın evsiz kaldığı depremin ardından yaraları sarmaya çalışanların başında sağlık çalışanları geliyor. Hatay’da da sağlık çalışanları 18 gündür depremin yaralarını sarmak için mücadele ediyor.

Günlerdir yoğun bir tempoda çalışan sağlık emekçileri, artık tükenme noktasına geldiklerini belirterek idari izin, tayin hakkı gibi temel taleplerinin yetkililer tarafından karşılanmasını istiyor.

SES Hatay Basın Sözcüsü Burhan Daşkın, taleplerini ANKA Haber Ajansı’na şöyle anlattı:

"Ülke olarak zor bir dönemden geçmekteyiz, on binlerce depremzede vatandaşımız var. Depremzedelerin bazıları da takdir edersiniz ki sağlık personelleri. Sağlık personelleri deprem bölgesinde hâlâ hizmet vermekteler, depremzede oldukları halde. O yüzden deprem bölgesindeki sağlık personellerine acilen idari izin verilmelidir. İdari izin verilen personellerin yerine il dışından gelen sağlık personelleri yerleştirilmeli ve hizmet akışı aksatılmamalıdır. Onun haricinde, gönüllü olarak hizmet veren sağlık personellerine ve ailelerine çadırlar ve konteynırlar sağlanmalı, dinlenme imkanları verilmelidir.

'SAĞLIK MEMURLARININ ACİLEN TAYİN HAKKININ YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Ayrıca devlet memurlarının yer değişikliği suretiyle atamalarına ilişkin yönetmeliğin madde 21 ve Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların atama ve yer değişikli yönetmeliğinin ‘Genel hayatı bozan savaş, olağanüstü hal, sıkıyönetim, doğal afet gibi durumlar devlet memurlarının atamalarının yapılması için herhangi bir şart aranmaz’ maddelerine binaen bölgeden uzaklaşmak isteyen sağlık memurlarının acilen tayin hakkının yapılmasını istiyoruz."

Etiketler
Deprem sağlık
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

İşte Şehir Hastanesi gerçeği: Afet bölgesinde fırsatçılara 'dayanışma kantini' ile yanıt Afet bölgesinde fırsatçılara 'dayanışma kantini' ile yanıt
CHP'li Candan Yüceer: Doğanşehir'de çadır var duş yok; tuvalet var su yok CHP'li Candan Yüceer: Doğanşehir'de çadır var duş yok; tuvalet var su yok
Adıyaman'daki yıkımı inceleyen akademisyenler uyardı: 'Şehirler kayalık bölgelere taşınmalı' Adıyaman'daki yıkımı inceleyen akademisyenler uyardı: 'Şehirler kayalık bölgelere taşınmalı'
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı, korku dolu anlar ve binaların çökmesi kamerada Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı, korku dolu anlar ve binaların çökmesi kamerada
Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol: Antakya'daki ilk çadır kenti Beşiktaş ve Çarşı kurdu. Barınma hala büyük sorun 'Antakya'daki ilk çadır kenti Beşiktaş ve Çarşı kurdu. Barınma hala büyük sorun'
Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 itfaiyeci İstanbul’a döndü Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 itfaiyeci İstanbul’a döndü
Kariyer basamaklarını böyle tırmandı: Düzce depreminde hüküm giyen müteahhit Erdoğan’ın danışmanı olmuş Düzce depreminde hüküm giyen müteahhit Erdoğan’ın danışmanı olmuş
Skandal fetvaya destek geldi: 'Evlat edinme' tartışmasına İsmailağa da girdi 'Evlat edinme' tartışmasına İsmailağa da girdi
123. saatte enkaz altından çıkarılan Melisa: Babama ulaşıp annemin cenazesini söylemem gerek 123. saatte enkaz altından çıkarılan Melisa: Babama ulaşıp annemin cenazesini söylemem gerek
Cezaevinden firar ettiğini söyleyen genç deprem bölgesinde: 'İsyan çıkarmadık, ailemizi bulmak için geldik' Cezaevinden firar ettiğini söyledi: 'İsyan çıkarmadık, ailemi bulmak için geldik'
İslahiye'de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı İslahiye'de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı
THY uçağında duygusal anlar: Depremden bahsederken sesi titredi THY uçağında duygusal anlar: Depremden bahsederken sesi titredi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Raporu, şubat ayı anketini tamamladı: 'AKP'de belirgin bir düşüş var' Türkiye Raporu, şubat ayı anketini tamamladı: 'AKP'de belirgin bir düşüş var'
İslam Memiş 'acele edin' diye uyardı: 'Bir koyan bin alacak' İslam Memiş 'acele edin' diye uyardı: 'Bir koyan bin alacak'
Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi: Fay hattına uzak iki ilçe radara girdi! Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi: Fay hattına uzak iki ilçe radara girdi!
Tapu sahipleri dikkat: Bunu yapmayan hakkını kaybedecek Tapu sahipleri dikkat: Bunu yapmayan hakkını kaybedecek
Geçmişteki 'çürük bina' itirafları yeniden gündeme gelen Ali Ağaoğlu'ndan açıklama Geçmişteki 'çürük bina' itirafları yeniden gündeme gelen Ağaoğlu'ndan açıklama