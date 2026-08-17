Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Çarpıcı Rakamı Verdi: Türkiye’de Sigara Kullanımında Kritik Tablo

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’de sigara kullanımının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, geçen yıl 8 milyar paket sigara satılmasını eleştirdi. Sigaranın yanı sıra hareketsizlik ve fazla kilonun da hastalık ve ölümlerde önemli rol oynadığını belirten Memişoğlu, toplumun sağlıklı yaşam konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul’da sağlık muhabirleriyle düzenlenen toplantıda konuşan Memişoğlu, Türkiye’nin sigara tüketiminde dünyada ikinci sırada yer aldığını belirtti. Erkeklerin yüzde 46’sının sigara kullandığını aktaran Memişoğlu, geçen yıl ülkede 8 milyar paket sigara satıldığını ifade etti.

SİGARA VE ÖLÜMLERLE İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMA

Ölümlerin yüzde 34,7’sinin dolaşım sistemi hastalıklarından, yüzde 16’sının ise iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklandığını belirten Memişoğlu, bu hastalıkların önemli nedenleri arasında sigaranın bulunduğuna dikkat çekti. Memişoğlu şunları aktardı:

'ERKEKLERİN YÜZDE 46'SI SİGARA İÇİYOR'

"Dolaşım sistemi hastalıklarının yüzde 42'sini iskemik kalp hastalığı, iyi ve kötü huylu tümörlerin yüzde 30'unu solunum hastalıkları, akciğer kanseri ve gırtlak kanseri oluşturuyor. Peki sizce bunun nedenleri ne? Bu ölüm sebeplerimiz iskemik kalp hastalığı, inme, dolaşım hastalığı ve akciğer kanseri nedeni nedir? Sigara, Türkiye'de insanlarımızın hastalanma ve ölüm sebeplerinin en önemlilerinden biridir. Ülkemizde erkeklerin yüzde 46'sı sigara içiyor. Dünyada ikinci sıradayız, ilk üçte yerimiz değişiyor. Bize bir şey olmaz diyoruz ama oluyor. Olduktan sonra pişman oluyoruz. Türkiye'de geçen sene 8 milyar paket sigara satılması doğru bir şey değil. Bunu kullanmaması için insanları motive etmemiz lazım. İnsanların sağlık talebini artırmamız lazım. Ölüm sebeplerimizin yüzde 50'sinin üzerindeki hastalıkların esas sebebi sigara, hareketsizlik ve kilo."

BAKAN MEMİŞOĞLU’NDAN OBEZİTE VE HAREKETSİZLİK UYARISI

Memişoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yüzde 30 neredeyse morbid obeze dönüşmüş bir toplumdan bahsediyoruz ve bunun sebepleri yaşam tarzı, stres, yeme alışkanlıklarıdır. 2000'li yıllarda Türkiye'de yaklaşık 3 kişiden biri kırsalda yaşıyordu. Yani nüfusun yüzde 30'u köyde, kırsalda yaşayan bir toplumken bugün sadece 100 kişiden 6,6'sı kırsalda yaşıyor. Bu esasında yaşam tarzının değiştiğini gösteriyor ama beslenme alışkanlığı farklılaşmıyor. Beslenme alışkanlığı sabah, öğle, akşam ağır yemeklerle kötüleşmiş durumda. Bir de hareket kısıtlılığı var şehirde. Daha çok araçlarla hareket ediyorsunuz. Öyle olunca da yürümüyorsunuz, egzersiz yapmıyorsunuz. Şimdi bu konularla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Toplumun bu alışkanlıklarını değiştireceğiz. Bunda siz medya mensuplarının çok etkisi var. Bu bilinci, kültürü toplumda beraber oluşturacağız. Toplumun tedavi talebinden çok, sağlık talebini oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda destek istiyorum."

Kaynak: AA