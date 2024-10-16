Sağlığımızla Böyle Oynuyorlar! Zeytinyağındaki Korkunç Hileleri Bakanlık İfşa Etti

İNSAN SAĞLIĞIYLA BÖYLE OYNUYORLAR!

Yeni listede zeytinyağında korkunç hileler yapan firmalar yer aldı. Birçok firmada 'tohum yağı' karıştırıldığı tespit edildi, bazılarında ise daha düşük kaliteli zeytinyağlarıyla karışım yapıldığı belirtildi. İnsan sağlığıyla oynayan bazı firmaların ürünlerinde ise 'gıdada kullanımına izin verilmeyen boya' kullanıldığı ortaya çıktı.