Sağlığımızla Böyle Oynuyorlar! Zeytinyağındaki Korkunç Hileleri Bakanlık İfşa Etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini 16 Ekim itibarıyla güncelledi. Güncellenen listede zeytinyağında yapılan hileler ortaya serildi. Bazı ürünlerde, gıdada kullanımı yasak olan boya maddeleri tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi.
İNSAN SAĞLIĞIYLA BÖYLE OYNUYORLAR!
Yeni listede zeytinyağında korkunç hileler yapan firmalar yer aldı. Birçok firmada 'tohum yağı' karıştırıldığı tespit edildi, bazılarında ise daha düşük kaliteli zeytinyağlarıyla karışım yapıldığı belirtildi. İnsan sağlığıyla oynayan bazı firmaların ürünlerinde ise 'gıdada kullanımına izin verilmeyen boya' kullanıldığı ortaya çıktı.
İşte bakanlığın "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden ifşa ettiği firmalar...