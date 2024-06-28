Sabancıların mirası için yeni dava: Mahkemeden bankaya yazı gönderildi

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Sabancıların miras davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme Sabancı Holding'e ve Akbank'a yazı yazdı.

İhsan Sabancı'nın resmi olmayan ilişkisinden doğan Sevgi Sabancı, aile mirasının haksız yere elinden alındığını iddia ederek hukuk yoluna başvurdu.

Hacı Ömer Sabancı Holding'in bünyesinde yer alan ve 340 milyar lira piyasa değerine sahip olan Akbank'taki hisselerinden payını isteyen Sevgi Sabancı, Güler Sabancı, Yakup Sabancı, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Akbank dahil 7 kişi ve kuruma karşı dava açtı. Mahkeme, Sabancı Holding ve Akbank'tan pay defterlerini mahkemeye sunmalarını talep etti.

61 yaşındaki Sevgi Sabancı, İhsan Sabancı'nın resmi olmayan ilişkisinden doğan üç çocuğundan biri olarak, Sabancı Holding'in bünyesindeki Akbank'taki hisselerden hakkını talep ediyor.

"AİLE TARAFINDAN DIŞLANDI"

Sevgi Sabancı'nın avukatı Ejder Demir, "Sabancı ailesine ait bankadaki hisselerle ilgili hukuki süreci başlatmış bulunuyoruz. Sevgi Sabancı, Sabancı ailesinin bir üyesi olmasına rağmen, bugüne kadar bu ailenin sadece soyadını taşıdı, maddi ve manevi değerlerinden faydalanamadı ve dışlandı. 7 yaşındayken hakları hileli bir şekilde devredildi. Şimdi bu hukuki mücadelemize Sabancı ailesine ait Akbank'taki hisseleri de talep etme sürecini ekledik" diye konuştu.