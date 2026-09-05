Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudiler Belgeseli Gündem Oldu! ABD’deki Yaşamları Mercek Altına Alındı: Çenet'ten İlk Açıklama Geldi

Ruhi Çenet’in ABD’de yaşayan Hasidik Yahudilerin günlük hayatını konu alan yaklaşık 40 dakikalık belgeseli 39 milyon izlenmeye ulaşarak gündem oldu. Çenet, belgeselde topluluğun yaşam tarzının yanı sıra aldığı çeşitli destekler, İsrail’le tarihsel ve ideolojik bağları ile Kudüs’e ilişkin siyasi ve dini yaklaşımlarının da ele alındığını belirtti.

Son Güncelleme:
Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudiler Belgeseli Gündem Oldu! ABD’deki Yaşamları Mercek Altına Alındı: Çenet'ten İlk Açıklama Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de yaşayan Hasidik Yahudilerin günlük yaşamını ele alan Ruhi Çenet’in yaklaşık 40 dakikalık belgeseli, kısa sürede 39 milyon izlenmeye ulaşarak geniş yankı uyandırdı. Belgesel, topluluğun yaşam biçiminin yanı sıra ABD’de kamu kaynaklarından aldığı destek ve siyasi etkisi konusunda da tartışmaları beraberinde getirdi.

HASİDİK TOPLULUĞUN GÜNLÜK YAŞAMINDAN DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Belgeselin yayınlandığı günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da Hasidik liderleri ağırlaması da ultra-Ortodoks Yahudi toplumunun ABD siyasetindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı. Çenet’in çalışmasında New York’un merkezinde yaşayan Hasidik toplulukların modern teknolojiden büyük ölçüde uzak yaşam tarzı ele alındı. Bazı cemaatlerde akıllı telefon ve televizyon kullanımının bulunmadığı, internet ve teknolojinin dini gerekçelerle sınırlandırıldığı, geniş aile yapısının ise toplumsal yaşamın önemli bir parçası olduğu aktarıldı.

Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudiler Belgeseli Gündem Oldu! ABD’deki Yaşamları Mercek Altına Alındı: Çenet'ten İlk Açıklama Geldi - Resim : 1

ÇENET BELGESELİN ARKA PLANINI ANLATTI

Türkiye ve dünya kamuoyunda geniş yankı bulan belgeselin ardından Ruhi Çenet, X hesabından yaptığı açıklamayla çalışmanın hazırlık sürecine ilişkin bilgi verdi. Çenet, belgeselde yer alan Hasidik Yahudilerin Chabad-Lubavitch topluluğuna mensup olduğunu ve İsrail yanlısı bir çizgide bulunduğunu belirtti. Topluluğun başlangıçta yalnızca kültürel ve günlük yaşama odaklanan daha hafif bir içerik hazırlanacağını düşündüğünü ifade etti. Kanalın popülerliğinin çekim talebine olumlu yaklaşılmasında etkili olduğunu belirten Çenet, benzer içeriklerin daha önce Tyler Oliveira ve Tommy G gibi içerik üreticileri tarafından da hazırlandığını aktardı.

Çenet sözlerine şu şekilde devam etti:

Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudiler Belgeseli Gündem Oldu! ABD’deki Yaşamları Mercek Altına Alındı: Çenet'ten İlk Açıklama Geldi - Resim : 2

'FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARI DESTEKLEMEYİ UNUTAMYIN'

"Fakat çekimler ilerledikçe, konunun yalnızca kültürden ibaret olmadığını fark ettik. Aldıkları çeşitli destekleri, İsrail’le kurdukları tarihsel ve ideolojik bağları ve Kudüs’e dair siyasi-dini yaklaşımlarını da keşfettik ve belgeselimizde bunları size aktarmaya çalıştık. Filistinli çocukları desteklemeyi unutmayın!"

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ruhi Çenet Yahudi
Son Güncelleme:
Öğretmenlerin Kıyafetleri Gündemde! Bakan Tekin Düzenlemenin Gerekçesini Açıkladı: 'Bizim Derdimiz İtibarlarını Korumak' Bakan Tekin Önlük Düzenlemesinin Gerekçesini Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trabzon’daki Kurultaya Video Mesaj: ‘İmam Hatipler Başarı Çıtasını Sürekli Daha Yükseğe Taşıyor’ ‘İmam Hatipler Başarı Çıtasını Sürekli Daha Yükseğe Taşıyor’
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
1855'ten Beri Uyuyan Dev Uyanıyor mu? Türkiye’nin En Aktif Yanardağında Korkutan Keşif: 'Adeta Bir Cehennem Çukuruydu' 1855'ten Beri Uyuyan Dev Uyanıyor mu? Türkiye’nin En Aktif Yanardağında Korkutan Keşif
Üsküdar’da Seçim Düğümü Çözülemedi: Salt Çoğunluk Sağlanamadı, İşte Yeni Tarih Üsküdar’da Seçim Düğümü Çözülemedi
Korsan Taksi Denetiminde Dehşet: Cezaya Öfkelenen Emekli Polis, Polisi Şehit Edip Kendini Vurdu Korsan Taksi Denetiminde Dehşet: Cezaya Öfkelenen Emekli Polis, Polisi Şehit Edip Kendini Vurdu
İstanbul Bakırköy'de Korku Dolu Sabah: 6 Katlı Otel Alev Alev Yandı, Yaralılar Var 6 Katlı Otel Alev Alev Yandı, Yaralılar Var
Darp Görüntüleri Sonrası İlk Açıklama! Özlem Şanver, Berhan Şimşek’le Geçen 9,5 Yılı Anlattı Özlem Şanver, Berhan Şimşek’le Geçen 9,5 Yılı Anlattı