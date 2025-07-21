Resul Emrah Şahan'dan Tutukluluğa İtiraz, Ahmet Özer'in Tahliye Kararı Hatırlatıldı

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19 Mart operasyonlarında gözaltına alınan ardından 'kent uzlaşısı' gerekçe gösterilerek tutuklanan Rsul Emrah Şahan, bir kez daha tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. Şahan, CHP'nin 2024 yerel seçim sürecinde 'Türkiye İttifakı' sloganıyla kampanya yürüttüğünü ve bunun suç sayılamayacağını belirterek tahliye başvurusu yaptı. Şahan'ın avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner tarafından geçen cuma günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na itiraz dilekçesi sunuldu.

'TÜRKİYE İTTİFAKI SUÇ DEĞİLDİR'

İtiraz dilekçesinde CHP’nin, Belediye meclislerinde ve belediye yönetiminde Cumhuriyet’in olanaklarıyla demokratik siyaset içinde yer almış, hizmet etmek isteyen herkese siyasetin önünü açmak için ortaya koyduğu ve seçimlerde milletin rızasını alan Türkiye İttifakı’nın kriminalize edilmek istendiği vurgulandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 20 Mart 2025 günü Şişli Belediyesi önünde yaptığı konuşmada sarf ettiği, “Tüm Türkiye genelinde, AKP, İYİ Parti, MHP, DEM gibi partilerden gelip CHP listelerinden seçime girmeyi kabul eden ve güçlü bir temsil sağlayacağı düşünülen isimlerin aday gösterilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin merkezi kararıyla gerçekleşmiştir” sözlerine atıfta bulunuldu.

Buna ek olarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin aday belirleme süreçlerinin siyasi ve idari açıdan en iyi temsili sağlayacak şekilde Parti yetkili organları tarafından yürütüldüğünden hareketle, dilekçede, Resul Emrah Şahan’ın “Türkiye İttifakı” açısından karar verici hiçbir parti organında yer almadığı vurgulandı.

'TUTUKLULUK ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİYLE BAĞDAŞMIYOR'

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın dört aydır tutuklu bulunduğunu hatırlatan avukatlar, yaptıkları başvuruda, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında verilen tahliye kararın hatırlattı. Şahan’ın benzer dayanaklarla tutukluluğunun, ölçülülük ve orantılılık ilkeleriyle bağdaşmaz hale geldiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi