Resmi Gazete'de Yayımlandı: 6 İlin Milli Eğitim Müdürleri Görevden Alındı, 15 İle Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Atandı
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesiyle 6 ilin il milli eğitim müdürü görevden alındı, 15 ile yeni il milli eğitim müdürü atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle 6 ilin milli eğitim müdürü görevden alındı, 15 ile yeni il milli eğitim müdür atandı.
Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il milli eğitim müdürlüklerine yaptığı atamalar şöyle:
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali Eyyüpkoca,
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fazilet Durmuş,
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Coşkun Esen,
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Coşkun Bakırtaş,
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz,
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Müfettiş Fatih Öncü,
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cemil Çağlar,
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Recai Ocak,
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur,
Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal Yılmaz Çandıroğlu,
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mine Hayta,
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Müfettiş Asım Sultanoğlu,
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdülaziz Yeniyol,
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir,
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şener Doğan
Kaynak: Haber Merkezi