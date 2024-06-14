Rektörlük şenliği yasaklamıştı: Hande Yener'den ODTÜ'lü öğrencilere destek

Ünlü şarkıcı Hande Yener, ODTÜ'de rektörlüğün yasaklamasına rağmen öğrencilerin kendi imkanlarıyla düzenlediği bahar şenliğinde ücretsiz konser vererek öğrencilere destek verdi.

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Hande Yener, rektörlüğün engellerine rağmen kendi imkanlarıyla Bahar Şenliği yapan ODTÜ öğrencilerine özel ücretsiz konser verdi.

Hande Yener, konser sonrası da arabasının tavanına çıkarak öğrenciler ile birlikte "Sopa" şarkısını söyledi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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