Prof. Yaltırak anlattı: Hangi fay hattında yıkıcı deprem bekleniyor?

Kuzey Anadolu Fay'ı (KAF) ve Doğu Anadolu Fay'ı (DAF) üzerinde aletsel dönemde olan depremlerin (yani ölçebildiklerimizin), en az iki yüz yıl daha tekrar etmeyeceğini biliyoruz. Örn: Erzincan'dan İzmit'e kadar olan hatta önümüzdeki iki yüzyıl içerisinde yıkıcı büyük bir deprem beklemiyoruz. Aynı fay segmentlerinin, aynı yıkıcı büyüklükte deprem oluşturması için iki yy dan fazla zaman gerekiyor. Fakat KAF üzerinde kırılan alanda sadece Yedisu ve Bolu-Bakacak segmentlerinde son yy içinde olmuş bir deprem bulunmamaktadır. Yani Yedisu segmentinde (son ürettiği depreme bakarak) 7 ve üzerinde bir deprem üretme potansiyeli olduğunu biliniyor.