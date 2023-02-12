Prof. Yaltırak anlattı: Hangi fay hattında yıkıcı deprem bekleniyor?
Jeoloji Profesörü Cenk Yaltırak, sık gelen sorulara cevap olması ve kafa karışıklığını gidermesi için depremle ilgili bazı açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Türkiye'yi sarstı. 10 kentte yıkıma neden olan depremlerde binlerce insan yaşamını yitirdi. Depremlerin ardından birçok soru da gündeme geldi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Prof. Cenk Yaltırak, herkesin aklındaki sorulara yanıt vermeye çalıştı.
Yaltırak'ın paylaşımları şöyle:
Yer bilimciler olarak Türkiye'deki depremlerle ilgili ne biliyoruz? Son yüzyılda üzerinde deprem olan fayların hangileri olduğunu biliyoruz. Kısmen tarihte olmuş depremlerin hangi bölgeleri etkilediğini, bu depremleri oluşturan fayların hangileri olabileceğini biliyoruz. Bazı fayların üzerinde sınırlı sayıda da olsa fay kazısı yaparak (yani paleosismoloji), üzerinde gerçekleşen son depremi ve daha eski depremleri de biliyoruz. Örn: Malatya Ovacık Fayı, Ganos Fayı, Muğla Fayı, Gökova Fayı... Bu fayların üzerinde oluşan depremlerin tekrarlanma periyodunu çıkarabiliyoruz.
Kuzey Anadolu Fay'ı (KAF) ve Doğu Anadolu Fay'ı (DAF) üzerinde aletsel dönemde olan depremlerin (yani ölçebildiklerimizin), en az iki yüz yıl daha tekrar etmeyeceğini biliyoruz. Örn: Erzincan'dan İzmit'e kadar olan hatta önümüzdeki iki yüzyıl içerisinde yıkıcı büyük bir deprem beklemiyoruz. Aynı fay segmentlerinin, aynı yıkıcı büyüklükte deprem oluşturması için iki yy dan fazla zaman gerekiyor. Fakat KAF üzerinde kırılan alanda sadece Yedisu ve Bolu-Bakacak segmentlerinde son yy içinde olmuş bir deprem bulunmamaktadır. Yani Yedisu segmentinde (son ürettiği depreme bakarak) 7 ve üzerinde bir deprem üretme potansiyeli olduğunu biliniyor.
Aynı şekilde, Marmara denizindeki dört segmentin de 7.0-7.6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğunu da biliyoruz. Deprem bekleyen bu parçalara "Sismik boşluk" denir. Doğu Anadolu Fay'ında Bingöl ile Hazar Göl'ü arasında bu şekilde bir sismik boşluk daha bulunmaktadır.